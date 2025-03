Aantal mazelenbesmettingen op deze basisschool fors gestegen

Het aantal mensen dat op de Helmondse Vrije School Peelland mazelen heeft opgelopen, is gestegen van vier naar dertien. Dat komt neer op een dikke verdrievoudiging van het aantal ziektegevallen. Dat heeft de GGD Brabant Zuid-Oost bekendgemaakt na vragen van Omroep Brabant. De komende weken blijven maatregelen van kracht op de basisschool. Mensen moeten alert blijven op klachten en thuisblijven bij ziekte. Zowel volwassenen als kinderen zijn ziek geworden. De GGD wil niets zeggen over hoe het met hen gaat.

Een aantal weken geleden werd er op de basisschool mazelen vastgesteld. Op 26 februari was sprake van vier besmettingen. Vier anderen hadden klachten, maar bij hen was de ziekte (nog) niet vastgesteld. De GGD weet nog niet wat de bron van de besmetting is. Mazelen is een zeer besmettelijke ziekte, veroorzaakt door een virus. Die wordt verspreid via hoesten, niezen en praten.