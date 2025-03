Een jaar 'wietproef' in Breda en Tilburg: dit zijn de geleerde lessen

Over een kleine maand is het zover: het wietexperiment gaat na een lange aanloop officieel van start. Vanaf dat moment ligt er in de coffeeshops in de tien experimentgemeenten alleen nog maar legale cannabis. Breda en Tilburg doen ook mee aan het experiment en oefenden het afgelopen jaar al met een deels legaal en deels illegaal aanbod. En dat is de burgemeesters goed bevallen: "Het opzetten van een gesloten cannabisketen is mogelijk."

In december 2023 is het wietexperiment in Breda en Tilburg alvast begonnen. Naast gedoogde wiet, ligt er nu sinds ruim een jaar ook legale wiet in de schappen. Die testfase was volgens burgemeester Weterings van Tilburg nodig. "We hebben veel ervaringen opgedaan waar we van kunnen leren. Bijvoorbeeld over het track-and-tracesysteem."

Om de cannabis te kunnen volgen, heeft de overheid een systeem bedacht waarbij de wiet van zaad tot in de coffeeshops kan worden gevolgd. "Coffeeshophouders vertelden me hoe ingewikkeld het systeem is en dat de kassa's soms vastliepen vanwege de registratieplicht die op elke handeling zit", legt de burgemeester uit.

