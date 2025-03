Dit vinden doorgewinterde blowers van legale wiet uit coffeeshops

Over een kleine maand mag er in de Bredase en Tilburgse coffeeshops alleen nog maar legale cannabis liggen. Maar hoe bevalt de legale wiet de kopers eigenlijk? Als zij die niet willen aanschaffen, blijven de coffeeshops in de experimentgemeenten met een voorraad zitten. In aflevering 3 van de Omroep Brabant-podcast 'Via de Voordeur' nemen we de (wiet)proef op de som. Drie doorgewinterde blowers, Mike, Stef en Luuk, testen blind verschillende wietsoorten. "Ik weet zeker dat er eentje bij zit die niet legaal is."

Luc is 26 jaar en rookte zijn eerste joint toen hij 19 was en net op kamers woonde. "Ik was er eerst heel erg op tegen, maar het heeft me heel erg veranderd. Mijn hersenen kwamen tot rust." Stef rookt cannabis sinds zijn 24e, hij is nu 37. "Ik merkte dat het me focus gaf. Mijn brein was niet continu meer overal tegelijk mee bezig."

De blowers zijn enthousiast en bestuderen de wiet uitgebreid. "Het is heel fijn dat je erin mag knijpen en ruiken, dat kun je bij de coffeeshop natuurlijk niet doen", lacht Mike. Mike (33) is geboren in Breda en noemt zichzelf een echte cannabisliefhebber. "Ik ben een roker sinds mijn dertiende, dus ik rook al ruim twintig jaar. Het is een verslaving geworden. Maar ik heb er geen problemen mee, want ik kan gewoon goed functioneren."

Margriet van Laar is onderzoeker bij het Trimbos Instituut, een kennisinstelling die onder andere onderzoek doet naar drugsgebruik. Volgens haar schatten mensen die zelf cannabis gebruiken de risico's altijd wat lager in. "Hoe je het ook wendt of keert, het blijft natuurlijk een drug met risico's. Je kunt er echt verslaafd aan raken. Het roken van cannabis produceert net zoveel schadelijke stoffen en soms nog meer dan bijvoorbeeld tabak."

Coffeeshophouders die legale wiet verkopen, zijn verplicht om consumenten voor te lichten. "Dat is denk ik een goede zaak. De consumenten komen via een QR-code die op de verpakking van de legale wiet staat terecht op een website waar alle informatie is te vinden over de risico's", vertelt Van Laar.

Namens het Trimbos Instituut is Margriet nauw betrokken bij de evaluatie van het wietexperiment. Volgens haar is het experiment een goede zaak, maar moet de overheid wel intensief inzetten op cannabispreventie. "Je kunt er psychische problemen van krijgen, angst, depressie, tot psychoses aan toe. Vaak moet je daar wel gevoelig voor zijn. Maar het beïnvloedt bijvoorbeeld ook het leervermogen en dat is voor jongeren op school gewoon niet goed."

De jongens weten niet of het haalbaar is voor de telers en coffeeshops om op 7 april over te gaan op een volledig legaal assortiment. Stef: "Dan moeten ze een verdomd goede productie hebben en groter dan dat ze nu al hebben."

Hij is wel positief over het wietexperiment. "Het geeft wel hoop, ook al is het nog een experimentele fase. Maar de vraag is: hoe vrij is de vrije markt in dit verhaal? Als we dat wat beter kunnen regelen, zitten we op het goede pad." Ook Mike is positief: "Vroeger was het aanbod kleiner. Nu kom je aan in de shop en je ziet mensen soms verbaasd naar de menukaart kijken. Er staan gewoon dertig tot vijftig soorten op de kaart. Dat vind ik heel fijn."

Maar ze zijn ook kritisch. "Het sociale aspect van de coffeeshop is heel belangrijk, het kan voor sommige mensen net een kroeg zijn. Veel coffeeshops hebben geen zitplekken meer, het is je jointje halen en door", vertelt Stef. Mike vult aan: "Hoe meer we naar het legale toegaan, hoe minder het sociale aspect aanwezig is in de shops. Je moet het zo zien: je kunt nog wel naar de slijter om een pilsje te kopen, maar er is nergens meer een café waar je gezellig met je vrienden een lekker pilsje kunt drinken. Als dat er straks niet meer is, is dat wel heel erg."

Welke wietsoort de jongens het lekkerst vonden en of ze het verschil proeven tussen de legale en illegale wietsoorten, hoor je in de podcast 'Via de Voordeur'. Luister de podcast hieronder, in je favoriete podcastapp of ga naar www.omroepbrabant.nl/podcast