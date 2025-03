Wapenfabrikant Gerard maakt speciale granaten die drones uit lucht halen

Als het aan Gerard Zondervan ligt, staat er binnenkort een munitiefabriek op Brabantse bodem. Met zijn bedrijf AI Armaments maakt hij in Tilburg speciale drones met granaten die andere drones uit de lucht kunnen halen. Maar die munitie, het deel dat ervoor zorgt dat de granaten ontploffen, mag niet in Nederland worden gefabriceerd. Dat gebeurt nu nog in het buitenland. "Als er een conflict is, moeten we als Nederland voor onszelf kunnen zorgen."

AI Armaments ontwerpt en maakt dus munitie en drones. Die worden geleverd aan de Nederlandse defensie, maar ook aan veel andere landen, zoals Oekraïne. "De vraag naar munitie is echt enorm. De vraag overstijgt tien keer alle productiecapaciteiten in de hele wereld. Die wachtrij duurt jaren", zegt de eigenaar. En dat tekort wordt in de toekomst alleen maar groter, is de verwachting.

Het bedrijf van Zondervan bestaat inmiddels zo'n tweeëneenhalf jaar. Het begon allemaal met een oproep van een generaal buiten dienst. "Ik zag op LinkedIn een oproep aan de industrie om te helpen met het oplossen van een toekomstig munitieprobleem. Toen hebben we ons meteen aangemeld bij Defensie", legt Zondervan uit. "En nu zitten we hier in Tilburg."

In zijn handen houdt Zondervan een huls vast, niet veel groter dan een parfumflesje. Het is een granaat die drones uit de lucht kan halen. "Dit is wat wij maken. Een uniek stukje munitie", zegt de eigenaar van AI Armaments trots. "Deze granaat kan op een drone worden afgeschoten. Hij detecteert of hij dichtbij genoeg is en ontploft dan op het juiste moment. Zo wordt de drone uit de lucht gehaald."

Maar de eigen ontworpen munitie dat hij zo trots vasthield, is niet explosief. De explosieve stof mag niet in Nederland worden gemaakt. Dat gebeurt in het buitenland. Als het aan Zondervan ligt, komt daar snel verandering in. "Ik vind dat als er een conflict is, we voor onszelf moeten kunnen zorgen. Ik ben bang dat als er een oorlog uitbreekt, het ieder voor zich is. Dan wil je niet afhankelijk zijn van andere landen. Dus het is ons doel om ook een munitiefabriek in Nederland te kunnen zetten."

Die fabriek zal er niet vandaag of morgen komen. Zondervan denkt dat de fabriek er op z'n vroegst over zo'n tweeëneenhalf jaar kan staan. "Die komt niet in Tilburg, in een grote stad is daar geen ruimte voor. Ik hoop wel ergens in Brabant, of wellicht Limburg."

Volgens de ondernemer zien steeds meer mensen de noodzaak er ook van in. "Drie jaar geleden stond dit probleem nog veel verder van ons af. Maar aan de reacties van mensen merk ik dat ze vaker met hun neus op de feiten worden gedrukt. Dat komt onder meer door de oproepen om een noodpakket in huis te halen en de ontwikkelingen in de wereld. Dat zet mensen toch aan het denken."