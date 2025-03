Afscheid van een publiekslieveling: witte tijger Asia weg uit dierentuin

Nog even kunnen mensen de iconische witte tijger Asia zien in ZooParc Overloon. Het dier verhuist binnenkort naar een andere dierentuin in Frankrijk om daar van haar oude dag te genieten in gezelschap van een andere witte tijger.

Asia werd geboren in 2014. "Ze is een iconisch dier in ons park en geliefd bij onze bezoekers", vertelt Steven van den Heuvel van ZooParc Overloon. "De komende weken is ze nog te zien voor onze bezoekers, maar daarna vertrekt ze naar Zoo de la Flèche in Frankrijk. Daar gaat ze samenleven met een andere witte tijger. Het is voor beide dieren prettiger om de laatste jaren van hun leven samen door te brengen."

Witte tijgers komen in het wild niet voor. Het zijn Bengaalse tijgers met een genetische afwijking, waardoor ze door hun afwijkende kleur niet in het wild kunnen overleven. Bovendien hebben ze vaker lichamelijke problemen. Daarom is er nu een uitsterfbeleid voor witte tijgers: de dieren mogen zich niet meer voortplanten en zullen op termijn verdwijnen uit erkende Europese dierentuinen.

“Ach mupke toch, je zat er ook zo alleen."

Op Facebook zeggen veel bezoekers van het park dat ze Asia gaan missen. 'Ach mupke toch, je zat er ook zo alleen. Ik hoop dat je je laatste jaren nog mag delen met je soortgenoot. Ik vind je een prachtbeest. Zal je zeker missen. Goede reis, lieverd', schrijft Carin. ZooParc Overloon had twee witte tijgers, maar in 2023 overleed Rama. Dat dier werd elf jaar oud. Sindsdien leeft Asia alleen. Dat is volgens ZooParc Overloon niet erg, want tijgers leven van nature alleen. Nu ze ouder wordt, vindt de dierentuin het echter belangrijk dat ze samenleeft met een andere tijger. Het aantal tijgers in de Overloonse dierentuin verandert niet. Binnenkort komt er vanuit Polen een jonge mannelijke Amoertijger. Deze nieuwe tijger, ook bekend als de Siberische tijger, zal in eerste instantie gescheiden leven van het vrouwtje dat al in het park verblijft. Misschien worden ze in de toekomst bij elkaar gezet en bestaat er een kans dat er jonge tijgers komen.

