Kleuters hameren op oude laptop: 400 kinderen moeten door rook school uit

Een lesje recyclen voor kleuters op basisschool de Boschuil in Eindhoven is dinsdag uitgelopen op een wel heel spannend avontuur. Het hele hoofdgebouw van de school met vierhonderd kinderen moest worden ontruimd, vanwege rookontwikkeling. Die rook kwam uit een oude laptop die de kleuters vakkundig aan het demonteren waren. "Het was een mooi leermoment", zegt de directeur. Niemand raakte gewond.

De ouders van de kleuters waren eerder opgeroepen oude apparaten in te leveren. Die mochten door hun kroost uit elkaar worden geschroefd. “Toen ze begonnen te hameren -dat kunnen kleuters doen-, ontstond er rookontwikkeling door een kapotte accu”, laat directeur Thijs van Moorsel van de Boschuil weten. De rookmelders gingen af en het lokaal kwam vol rook te staan. Het ontruimingsplan ging in werking. De kinderen werden opgevangen in een ander gebouw en moesten toch zeker een half uur tot driekwartier wegblijven.

De rokende laptop is door leerkrachten in een bak met water gelegd. “Dat was de beste oplossing, zo hoorden we later van de brandweer.”

"Altijd eerst de accu verwijderen."