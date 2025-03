PSV betaalt de kaartjes van haar supporters na dramatische nederlaag

PSV tast in de buidel en gaat de tickets van haar supporters voor de uitwedstrijd tegen Arsenal betalen. De fans hebben een mailtje gekregen dat ze de 68 euro die ze hebben betaald, vergoed krijgen. Vorige week verloor de Eindhovense club met 1-7 kansloos van de club uit Londen. "Na het slechte resultaat van vorige week in eigen huis wordt jullie steun en aanwezigheid extra gewaardeerd", staat er in de mail aan supporters.

In totaal worden er woensdag zo'n 3.000 fans verwacht in Engeland. De totale kosten voor PSV lopen in dat geval op tot ruim 200.000 euro. Door de dramatische uitslag vorige week kan PSV de kwartfinale van de Champions League vergeten. Een paar dagen eerder vlogen de Eindhovenaren al uit het bekertoernooi en ook het kampioenschap kunnen ze uit het hoofd zetten. De tweede plek en een ticket voor de Champions League is nu het nieuwste doel.