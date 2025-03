Half jaar na enorme explosie kan Anny (81) eindelijk weer in haar huis

Een enorme gasexplosie verwoestte 8 augustus vorig jaar vier woningen aan het Vossepad in Lepelstraat. De verwarde bewoner van het huis waar de ontploffing plaatsvond, raakte zwaargewond. Door de schade moesten alle bewoners van het blok met vier huizen hun woning verlaten. Anny van Overveld (81) is de enige oud-bewoner die afgelopen week terugkeerde naar haar oude huis.

Het is even zoeken welke sleutel Anny nodig heeft om de voordeur naar de gerenoveerde hal te openen. Ook het nieuwe intercomsysteem, waarmee de deur opengaat, is nog wennen. Maar wanneer de deur eindelijk openzwaait, laat Anny vol trots de opgeknapte hal zien. "Alles is nieuw geschilderd, er zijn nieuwe plinten, een nieuwe trap, en het ruikt ook nog naar verse verf", vertelt Anny met een grote glimlach. Ze is blij en gelukkig dat ze na een half jaar weer in haar vertrouwde huis kan wonen.

"Door alles wat er gebeurd is, voel ik nog spanning in mijn lijf."

"Gelukkig had mijn huis weinig schade na de explosie, maar toch mocht ik er niet blijven. Bij de bovenbuurman, waar de ontploffing gebeurde, was het dak kapot en lag al het glas uit het woonkamerraam verspreid. Dat lag zelfs in mijn tuintje. Ook in de hal was er schade. Iedereen was enorm geschrokken", zegt Anny.

De bovenbuurman, die in januari voor de rechter stond, zegt zich niets te herinneren van wat er is gebeurd. Hij werd na de explosie op een stoel bij zijn fornuis gevonden. Uit onderzoek bleek dat hij met een waterpomptang de gasslang had losgedraaid en de gaskraan wijd had opengezet. "De bovenbuurman komt hier niet meer wonen, dus in de drie andere huizen in dit blok komen allemaal nieuwe bewoners", vertelt Anny. "Door alles wat er gebeurd is, voel ik nog spanning in mijn lijf, dus ik moet therapieën volgen om weer een beetje tot rust te komen. Ook mijn leeftijd van 81 speelt mee als er zoiets gebeurt, volgens de huisarts. Ik denk altijd dat ik geen stress heb, maar natuurlijk heb je die wel." Na de explosie woonde Anny een half jaar op een camping. In die tijd werden de vier beschadigde huizen gerepareerd en gerenoveerd.

"Ik blijf hier tot de dood erop volgt en volgens mijn kinderen word ik zeker honderd."

"Het opknappen van de beschadigde huizen duurde ook zo lang omdat tegelijkertijd een geplande renovatie van alle woningen aan het Vossepad in gang werd gezet," vertelt Susanne van der Klundert van woningcorporatie Stadlander. "De bewoners van de andere vernielde huizen hebben elders een woning gekregen, maar Anny van Overveld wilde graag terug naar haar huis aan het Vossepad." De renovatie en verduurzaming van alle zestien woningen in de straat duurt nog tot eind april. Als Anny de rest van haar huis laat zien is ze bij elke stap die ze zet weer blij. "Ik heb nieuwe radiatoren, nieuwe ramen met dubbel glas, nieuwe vloeren, nieuw behang en ook de keuken is opgeknapt. Het is een paleisje geworden volgens mijn kinderen." Ze hoopt dan ook nog heel lang van haar opgeknapte paleisje te kunnen genieten. "Ik heb het hier altijd fijn gehad en ik heb er niet voor niets voor gevochten om terug te komen. Ik blijf hier tot de dood erop volgt, en volgens mijn kinderen word ik zeker honderd. Dus dat is nog zo’n twintig jaar," zegt Anny lachend.