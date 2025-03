Friso helpt miljoenen mensen in de sloppenwijken van Bangkok

Vraag een 13-jarige waar hij blij van wordt en het antwoord is hoogstwaarschijnlijk gamen met vrienden of voetballen op het veldje in de buurt. Voor Friso Poldervaart was het niet anders. Totdat hij als klein jochie in de ban raakte van Thailand. Inmiddels is Bangkok al dertien jaar zijn thuis. Hier werkt hij aan een ongekende missie die meer dan een miljoen levens naar grote hoogten heeft getild.

Bangkok, de hoofdstad van Thailand, is een stad van uitersten. Moderne wolkenkrabbers en exclusieve hotels vormen de skyline. Maar een stuk verderop verdwijnen de verkoelende airco's en het chique marmer en heerst er armoede in smoezelige sloppenwijken. Het is daar, in deze broeierige metropool vol met Boeddha's, brommertjes en beton, waar Friso zijn bestemming vond. Filmmaker Martijn (38) zocht hem op voor de tv-serie 'Vergezocht'.

"Die eerste kennismaking met deze megastad voelde overdonderend."

Friso groeide op in de Brabantse klei, in Drunen op precies te zijn. Hoe kwam hij aan de andere kant van de aardbol terecht? Op het bloedhete dakterras van zijn appartement vertelt hij: "Ik had vroeger een vriendje met een Thaise moeder. Toen ik 13 was, vroegen zijn ouders of ik mee op vakantie wilde naar Thailand. Die eerste kennismaking met deze megastad was echt overdonderend. Het voelde gelijk als thuis."

De eerste kennismaking met Thailand (beeld: Vergezocht/Omroep Brabant).

Dromen veranderden in daden. Tien dagen na zijn afstuderen stapte Friso in het vliegtuig op weg naar een nieuw bestaan. Achttien was hij, met een gloednieuw diploma van de filmacademie op zak. "Het was het enige dat ik kon, video's maken. Zo ben ik begonnen, met één opdracht, toen twee. Langzamerhand begon het serieus te rollen."

Friso aan het werk als filmmaker (beeld: Vergezocht/Omroep Brabant).

De ondernemende Friso begon niet alleen een videobedrijfje, maar ook webwinkels en een reclamebureau. Maar alle ogen werden pas echt op hem gericht toen hij 'Dinner in the Sky' opende, een zwevende restauranttafel aan een gigantische kraan waar hij mensen een culinaire ervaring liet beleven.

Dinner in the Sky, metershoog boven de grond aan tafel (beeld: Vergezocht/Omroep Brabant).

Het coronavirus gooide alles omver. "Ik kon twee dingen doen", zegt Friso. "De deur op slot draaien, op de bank gaan zitten, Netflix aanzwengelen en wachten tot het over was. Of naar buiten gaan om mensen te helpen. Niet voor mezelf, niet voor winst of eigen gewin, maar puur om anderen blij te maken." Tijdens de pandemie begon de ondernemer samen met enkele vrienden met het koken van maaltijden voor de inwoners van Bangkok die het hardst getroffen waren. Door het bedrijfsleven erbij te trekken, wist hij de boel te financieren. Het was de start van de Bangkok Community Help Foundation.

Voedsel uitdelen tijdens de coronapandemie (beeld: Vergezocht/Omroep Brabant).

Inmiddels werkt Friso samen met meer dan vijfhonderd vrijwilligers aan het verbeteren van het leven in sloppenwijken. Ze delen voedsel, medicijnen en water uit. Maar ook bouwen ze huizen en zorgen ze voor onderwijs en medische hulp. De afgelopen jaren heeft de stichting meer dan een miljoen mensen geholpen. En nog steeds staan mensen iedere dag in de rij voor een voedselpakket.

Beeld: Vergezocht/Omroep Brabant.

"Vooral ouderen hebben het ontzettend moeilijk", vertelt hij. "De overheid betaalt een pensioen van 20 baht per dag, dat is ongeveer 70 eurocent. Daar kun je gewoon niet van rondkomen." "Het heeft echt mijn ogen geopend", zegt hij. "Ik besef dat niets belangrijker is dan anderen helpen." Hij vervolgt: "Mensen noemen het een druppel op een gloeiende plaat en dat is ook zo. Maar als je zo denkt, dan zit je vast en dan komt er nooit iets in beweging."

