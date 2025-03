12-jarig meisje verkracht: man (44) moet jaar de cel in

Marcel J. (44) uit Wouw moet een jaar de cel in voor het meenemen en verkrachten van een 12-jarig meisje uit Tilburg. Dat heeft de rechtbank in Breda dinsdag geoordeeld. Als stok achter de deur krijgt hij nog een celstraf van achttien maanden voorwaardelijk.

Marcel J. haalde het meisje vorig jaar juli bij haar huis in Tilburg op en nam haar mee naar zijn huis in Wouw. Het meisje had ruzie met haar moeder en wilde weg. Ze sprak met Marcel J. af dat hij haar zou ophalen.

Het meisje had in verschillende gesprekken via social media al gezegd dat ze 24 jaar was en misschien wel met Marcel wilde samenwonen. Marcel was volgens de rechtbank niet uit op seks met een minderjarige, maar dat was zij wel. Ondanks twijfels controleerde hij haar leeftijd niet.

Volgens de wet is seks met een minderjarige verkrachting, ook al was er geen sprake van gedwongen seks. J. had beter moeten nadenken en nu is hij schuldig aan het onttrekken van een minderjarige aan het ouderlijk gezag en verkrachting, oordeelt de rechtbank.