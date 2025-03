Agent schiet Tim per ongeluk dood en wordt vrijgesproken: familie wil straf

Het had een normale arrestatie moeten zijn, maar het gaat vreselijk fout. Verdachte Tim van der Boor wordt tijdens de actie per ongeluk in zijn hals geschoten door een agent. De 27-jarige Tim verliest daarbij zoveel bloed, dat hij ter plekke overlijdt. De rechtszaak tegen de agent loopt na drie jaar nog steeds.

De politieman moest eerder voor de rechter verschijnen en werd vrijgesproken, tot ongeloof van Tims woedende familie. Al jaren hopen ze dat de agent toch een straf krijgt. En ook het Openbaar Ministerie is het niet eens met de vrijspraak: er loopt nu een hoger beroep.

Hoe kon het zo gigantisch fout gaan op die beruchte parkeerplaats in Waalwijk in maart 2022? Waarom moest Tim gearresteerd worden? En met welke vragen blijft zijn familie al drie jaar zitten? Je ziet het in de nieuwe Misdaad Uitgelegd: