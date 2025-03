Hier worden meer noodpakketten verkocht na advies van kabinet

Een zaklamp, een noodradio en waterzuiveringstabletten. Zomaar wat spullen die bij een ramp goed van pas kunnen komen. Dump Company in Zundert merkt een groeiende vraag naar noodpakketten. Zeker na het advies van het kabinet om een noodpakket in huis te hebben waarmee je jezelf 72 uur kunt redden.

Eigenaren Jan Markveld en Chris-Jan van Hees bieden sinds ongeveer een jaar noodpakketten aan. “Nu de Nederlandse overheid het heeft aangeraden, is er veel vraag naar”, begint Markveld. “We zien dat er online steeds meer besteld wordt, maar ook in de winkel komen mensen voor een pakket.” Volgens Markveld willen steeds meer mensen zich voorbereiden op een noodsituatie.

In het noodpakket zitten verschillende producten om een paar dagen mee door te komen. Een zaklamp, een noodradio, waterzuiveringstabletten, houdbaar voedsel en een kooktoestelletje. “De pakketten kunnen mensen zelf samenstellen", legt de eigenaar uit. “We willen juist geen standaard noodpakket aanbieden, want mensen hebben vaak al spullen thuis liggen", vult hij aan.

Hij geeft dan ook een paar tips: “Zorg dat je een pakketje in huis haalt waar jij je comfortabel bij voelt. Zorg dat je mensen om je heen hebt die je kan vertrouwen, help elkaar en maak er altijd het beste van.”

Ondanks dat Markveld noodpakketten verkoopt, blijft hij nuchter onder de situatie. “Mensen moeten zich niet gek laten maken. Het gaat er puur om dat je jezelf voor drie dagen voorbereidt. Sommige mensen slaan er iets meer in door. Het is net wat je wilt.”

Op de weekmarkt in Roosendaal zijn de meningen verdeeld over het in huis halen van een noodpakket. “Ik heb wel de radio, maar over de rest heb ik eigenlijk nog niet nagedacht”, vertelt een man. En een voorbijgangster lacht. “Ik heb waterzuiveringstabletten. Ik hoop het zo te redden en anders wordt het improviseren.”