Aanslag na aanslag in bouwsector, 14 explosies hebben verband met elkaar

Een reeks aanslagen in Oosterhout, Waalwijk en Kaatsheuvel blijken een verband met elkaar te hebben. Vorig jaar gingen er in die plaatsen aan de lopende band auto’s, woningen en bedrijfspanden in vlammen op. Volgens de politie lijkt het te gaan om een conflict in de bouw- en vastgoedsector.

Dat meldde ze dinsdagavond in het tv-programma Opsporing Verzocht. Ook meerdere aanslagen in Rotterdam en Utrecht hebben ermee te maken. In totaal gaat het om 14 aanslagen op auto’s, woningen en bedrijfspanden en drie pogingen daartoe. De ontploffingen en branden gebeurden tussen 14 oktober 2023 en 22 november 2024. Buurtbewoners zeiden eerder ook al tegen Omroep Brabant dat zij vermoedden dat de acties gericht waren tegen de aannemer die in die plaatsen huizen aan het bouwen is.

De eerste explosies in de reeks in Brabant vonden plaats in Kaatsheuvel in maart en april. Een nieuw appartementencomplex in Oosterhout werd in de zomer vijf keer het doelwit van brandstichting. En in Waalwijk ging een explosief af bij een bedrijfspand. Buurtbewoners zijn volgens de politie echt in gevaar geweest.Deuren werden eruit geblazen en bewoners zaten rechtop in hun bed door de knallen.

Foto: Opsporing Verzocht.

Aanslagpleger zelf gewond

Vorige week besteedde Opsporing Verzocht al aandacht aan een van de aanslagen Oosterhout. Op camerabeelden was toen te zien dat de aanslagpleger zelf nog maar op het nippertje kon ontsnappen aan de vlammenzee. Naar aanleiding daarvan heeft de politie tips binnengekregen, maar het is nog niet duidelijk wie er achter de aanslagen zit. De politie hoopt dat mensen informatie hebben over de belangen die spelen of welke personen erachter zitten. Vermoedelijk is een aantal wisselende uitvoerders op pad geweest om de aanslagen te veroorzaken, maar de politie heeft nog niet helemaal duidelijk wat er precies speelt. “Het gaat waarschijnlijk om een conflict in de vastgoed of bouwwereld. Het lijkt niet te gaan om intimidaties over en weer, maar echt uit een bepaalde hoek te komen. Het speelt in Brabant, Rotterdam en Utrecht, dus daar zal die opdrachtgever ook zelf actief zijn geweest”, aldus de politie.