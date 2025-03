Inbrekers stelen zo'n achthonderd euro uit kerk: 'Verslagen en verdrietig'

De kerkgemeenschap van de Gereformeerde Gemeente Sprang-Capelle is verslagen na een inbraak in de kerk. Begin deze week werd daar zo'n achthonderd euro meegenomen door een of meerdere inbrekers. Volgens broeder Van der Schans heeft dat flink impact op de gemeenschap. "Hoe kan iemand zo'n ruim geweten hebben om te stelen uit God's huis", vraagt hij zich af.

De inbrekers sloegen toe tussen zondag half tien 's avonds en maandag half vijf 's middags. "Iemand van de kerkgemeenschap zag maandagmiddag dat de achterdeuren open stonden", vertelt broeder Van der Schans.

"Bedrag van rond de achthonderd euro gestolen."

Ook de deuren van de kast van de vrouwenvereniging stonden open. Daar is zo'n achthonderd euro uit gestolen. "De kerk valt niet financieel om van deze inbraak", zegt de broeder. "Maar het is verschrikkelijk dat iemand zo'n ruim geweten heeft om te stelen uit God's huis. We zijn verslagen en verdrietig."

De broeder hoopt dat de inbreker of inbrekers dat ook beseffen. "Wij koesteren geen wrok, maar hopen dat iemand zichzelf meldt, berouw toont en het bedrag teruggeeft."

"We denken dat de nacht het duister heeft verscholen."