Gezocht: vuller van Bossche bollen met passie, snelheid en spierkracht

De bakker van 'de trots van Den Bosch', Jan de Groot, zit met de handen in het haar. Hij kan geen 'bollenvullers' vinden. In de bomvolle winkel aan de Stationsweg in de stad hangt een poster met verschillende vacatures, maar het meest dringend is Jan op zoek naar een bakker die zijn Bossche bollen vult met slagroom.

"Het is heel moeilijk om aan personeel te komen. Met de mensen die we nu hebben, redden we het gewoon niet", verzucht Jan de Groot achter in de werkplaats. Hier worden elke dag zo'n zevenduizend originele Bossche bollen gemaakt. "We hebben vooral een groot gebrek aan bollenvullers. Iedereen hier in de bakkerij werkt keihard en neemt, als het moet, elkaars vaste taken over. Nu staat Ronald bijvoorbeeld de bollen te vullen, maar hij heeft eigenlijk ook andere dingen te doen."

De kandidaat-bollenvuller moet volgens Jan hard kunnen werken, snelheid hebben in het bollenvullen en passie hebben voor het vak. "Maar bovenal moet degene liefde hebben voor de Bossche bol", zegt hij. Werken in het walhalla van de Bossche bol lijkt een droom, maar toch is de belangstelling voor de vacature niet enorm.

"We hebben een aantal kandidaten gehad, maar de gedroomde bollenvuller zat er nog niet bij. We gaan binnenkort weer in gesprek met mensen die zich hebben gemeld", geeft Jan aan. "In principe heb je geen ervaring nodig: alles wat je moet weten, kunnen we de nieuwe bollenvuller hier leren."

"Gisteren stond ik nog te vullen en vandaag is Ronald aan de beurt. We moeten elkaar afwisselen", vertelt Wim van der Locht, banketbakker en al twaalf jaar werkzaam bij Jan de Groot. "Het bollenvullen is soms best zwaar werk, vooral het scheppen van slagroom. Je moet er feeling voor hebben. We hadden een bollenvuller en hopen nu weer een vakman of -vrouw te vinden."

Om nieuwe vullers te werven, doet Jan de Groot deze woensdag nog graag even een oproep: "Iedereen die bij ons wil komen werken om bollen te vullen: je bent van harte welkom! We zoeken iemand die het leuk vindt binnen ons team samen te werken. Schrijf een brief of stuur een mail, dan nemen we contact met je op."

Het personeelstekort bij de banketbakker speelt overigens al langer. Hierdoor is de bakkerij op maandag al lange tijd dicht.