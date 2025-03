300 worstenbroodjes, coming right up: Omroep Brabant trakteert

Omroep Brabant Radio trakteerde rond lunchtijd maar liefst driehonderd medewerkers van een familiebedrijf uit Veghel op worstenbroodjes. De woensdag is gebombardeerd tot Worstenbrood-Woensdag, waarbij we flink uitpakken met de verrukkelijke lekkernij.

Deze ochtend meldden een hongerige Ard van het landschapsbedrijf Van Berkel uit Veghel en Jeroen van het Koning Willem I College uit Den Bosch zich voor de strijd bij het programma KEIgoeiemorgen! Ze moesten op een zo origineel mogelijke manier pitchen waarom het zo leuk is om naar de radiozender van Omroep Brabant te luisteren, onderweg, op de zaak of waar dan ook.

"Wij hebben altijd Omroep Brabant aanstaan voor lekkere muziek als we hard aan het werk zijn in ons gezellige familiebedrijf", aldus Ard. "Met driehonderd medewerkers zetten we er regelmatig een tandje bij, maar ook in het weekend gezellig samen de barbecue opstoken, daar zijn we niet vies van. Die worstenbroodjes, daar zetten wij graag onze tanden in."

Ook Jeroen had zijn praatje klaar. "Goedemorgen Brabanders, we weten het allemaal; een goede dag begint met een goed worstenbroodje en natuurlijk Omroep Brabant op de radio. Goed onderwijs vraagt om energie, en wat geeft meer power dan worstenbroodjes."