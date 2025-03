Grote politieactie: zes mensen opgepakt voor drugshandel en witwassen

Vier mensen zijn dinsdagnacht opgepakt bij een grote politieactie in Eindhoven en Veldhoven. De verdachten zouden onderdeel zijn van een Eindhovense groep die handelt in drugs en crimineel geld witwast. De afgelopen dagen werden er ook twee andere verdachten opgepakt in de zaak.

De politie doorzocht dinsdagnacht zeven huizen in Eindhoven en Veldhoven. Er werden voertuigen, drugs, luxe goederen en 27.000 euro aan contant geld in beslag genomen. De gecoördineerde acties begonnen 's nachts rond vier uur.

Politie-onderzoek

In totaal zijn er de sinds afgelopen weekend zes mensen opgepakt in de zaak. Dinsdag werd een 31-jarige man opgepakt in Eindhoven en afgelopen weekend werd in Spanje een 26-jarige man aangehouden. De politie sluit nieuwe aanhoudingen niet uit.

Rechercheurs van de landelijke politie zijn de verdachten sinds april van vorig jaar op het spoor. "Ze maken vermoedelijk onderdeel uit van een groepering die zich met name in het stadsdeel Gestel in Eindhoven bezighoudt met diverse criminele activiteiten", schrijft de politie.

Het gaat onder meer om de handel in cocaïne en het witwassen van crimineel geld. Een van de verdachten wordt ook verdacht van de handel in vuurwapens. Het' merendeel van de verdachten is 'woonachtig dan wel geboren' in Gestel, voegt de politie toe.

Vondsten

Tijdens de invallen dinsdagnacht zijn door de politie vijf voertuigen in beslag genomen, waaronder een aantal taxi’s. Naast 27.000 euro werden er ook twintig amfetaminepillen gevonden. Ook werden er luxe goederen aangetroffen, zoals twee dure horloges (Rolex), een designertas en designer-schoenen.