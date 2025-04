Hoe Kim haar hart verloor aan Kenia en de armste kinderen daar

Je kunt hem een beetje zien als de mannelijke variant van Floortje Dessing, de programmamaker die jaloersmakende trips over de wereld maakt voor haar reisprogramma op tv. Martijn (38) uit Helmond bezoekt als filmmaker Brabantse globetrotters met het hart op de juiste plek. Dit keer reist hij af naar Kenia, voor een ontmoeting met Kim. Zij helpt kinderen uit een van de grootste sloppenwijken in het Afrikaanse land.

Nairobi, de hoofdstad van Kenia, heeft drie miljoen inwoners. Sommigen genieten van een welvarend leven, maar de ongelijkheid in het land is groot. Goed onderwijs en gezondheidszorg zijn voor de inwoners van de sloppenwijken, the slums, onbereikbaar. De 47-jarige Kim wil dat veranderen. Maar haar missie wordt tot twee keer toe gedwarsboomd, waardoor ze helemaal opnieuw moest beginnen.

Ongeveer tien jaar geleden kwam Kim in contact met kinderen uit Mathare, een straatarme wijk in Nairobi. Zij waren via een uitwisselingsprogramma naar Brabant gekomen om hier te voetballen. Sommige spelertjes logeerden bij haar in de omgeving van Helenaveen, net als de coach van het team. "Die coach is nu mijn man", glimlacht ze.

De kinderen vertelden haar over de omstandigheden thuis. Dat ze 's avonds vaak in het pikkedonker zaten, omdat ze regelmatig zonder kerosine zaten om de enige lamp in huis te laten branden. Ze besloot speciale zaklampjes die op zonne-energie werken te verzamelen, om zo licht in de duisternis te brengen. "Ik dacht dat ik met een stuk of zeventien exemplaren op het vliegtuig zou stappen, maar het werden er meer dan tweehonderd", vertelt ze.

"Afrika zat vanaf dat moment in mijn hoofd. Ik wilde meer doen voor de kinderen in de sloppenwijk." Er volgden meer vluchten naar Kenia, waarbij ze in 24 uur op en neer reisde.

Samen met haar man Leaky en andere betrokkenen richtte ze de . Wat begon met lampjes, is uitgegroeid tot een stichting die zorgt voor schooluniformen, ondersteunt en voorlichting geeft, menstruatiecups aanbiedt en sportactiviteiten organiseert. Zes jaar geleden besloot ze definitief in Kenia te gaan wonen. De stichting kon in Mathare een stuk grond kopen met huisjes en knapte het terrein op. Ook werd het de thuisbasis voor de Move Up Foundation. "Het was een hele knusse, fijne plek, waar plezier maken centraal stond", vertelt Kim. "Helaas konden we er maar anderhalve maand van genieten." Nadat een dronken vrouw 's nachts een vuurtje had gestookt, ontstond een grote brand en gingen alle veertig huisjes in vlammen op.

Kim en Leaky gaven niet op en besloten een nieuw onderkomen voor de stichting te bouwen, ditmaal van steen. Maar de weersomstandigheden lieten zich niet temmen. Onlangs werd de sloppenwijk getroffen door hevige overstromingen, toen een dam het begaf. Veertig mensen kwamen om het leven. En ook voor Kim en haar stichting hadden de gebeurtenissen desastreuze gevolgen.

