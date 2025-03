Man (62) opgepakt voor diefstal van 21 campers, jetski, boot en shovels

Een 62-jarige man uit Oosterhout is dinsdagmiddag opgepakt voor het stelen van 21 campers, een jetski, een boot en twee shovels uit een loods in Breda. De politie kwam de verdachte op het spoor met een tracker. Volgens de politie gaat het om 'een eerste verdachte'.

Na uitvoerig onderzoek kwam de politie een verdachte op het spoor met behulp van een tracker. "Dit kleine apparaatje lag verborgen in een van de gestolen campers. Het kan worden gebruikt om zoekgeraakte spullen, zoals sleutels of in dit geval een camper, te traceren."

De tracker leidde de recherche naar een Belgische camperstalling. Daar werd dinsdagmiddag de 62-jarige man uit Oosterhout aangehouden. Hij werd meegenomen voor verhoor en zit nog vast.

Niet op de hoogte

Eric van de Meer, eigenaar van de stalling, reageert met enig ongeloof op het nieuws. "Nee, ik ben niet op de hoogte. De politie heeft mij niets laten weten. Het is vooral goed nieuws voor de betrokkenen van wie de spullen zijn gestolen. Maar wat moet ik er verder van zeggen?"

Van der Meer heeft naar eigen zeggen 'zo'n duizend klanten'. Of de 62-jarige verdachte uit Oosterhout ook tot zijn klantenkring behoort, is voor de stallingeigenaar lastig in te schatten. "Ik heb in die leeftijdscategorie veel mensen die hier hun spullen opslaan. Ik hoop dat de politie me nog gaat bellen, zodat ik weet wat er allemaal speelt."