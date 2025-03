Pedro werd 33 uur lang gegijzeld en mishandeld om gestolen drugs

33 uur lang werd een jonge Portugees uit Eindhoven ontvoerd. En al die tijd werd deze 26-jarige Pedro zwaar mishandeld, vernederd en bespuugd. Een Eindhovense drugsbende wilde geld zien voor het verdwijnen van een kilo cocaïne. Steeds banger probeerde Pedro bij allerlei bekenden geld te regelen, terwijl de bendeleden met hem rondreden.

De beelden die woensdag in de rechtszaal in Den Bosch werden vertoond, waren gruwelijk. Op meerdere filmpjes was te zien hoe Pedro zwaar mishandeld werd. Het leek op een maffiafilm, maar deze filmpjes zijn levensecht. Uiteindelijk hield de politie in Eindhoven een witte koeriersbus aan, die was ingericht om er iemand in te gooien en z’n kop eraf te hakken, zo werd omschreven door justitie. Van binnen was de bus bekleed met doorschijnend plastic en er zaten flinke, extra sloten op de buitenkant van de deuren. In een bar in Eindhoven werd Pedro op 27 september 2022 naar binnen gebracht door leden van de bende. De aanwezigen sloegen en stompten hem en gaven ook kopstoten. Hij werd van de een naar de ander geduwd en als boksbal gebruikt. Een van de aanwezigen drukte een paar sigaretten uit op Pedro’s hand. Doodsbang

Op een filmpje is een doodsbange Pedro te zien die door een van de verdachten, Ali E., in een hoek wordt gedreven en hard geslagen. Op een ander filmpje is te zien hoe Pedro aan de bar zit en met een doek zijn oog dept. Onverwachts wordt hij opnieuw hard op zijn hoofd geslagen. Het ergste filmpje werd gemaakt in het huis van Ali E. in het Limburgse Hoensbroek. Te zien was in de rechtszaal hoe een naakte Pedro met zijn broek op zijn enkels forse slagen krijgt van Mohammed A. met een metalen honkbalknuppel. De kreten van Pedro gaan door merg en been. Justitie is van oordeel dat de vier verdachten die woensdag voor de rechter moesten komen allemaal betrokken zijn bij de gijzeling, ontvoering en mishandeling van Pedro. Behalve Ali E. (35) uit Hoensbroek waren dat helper Volkan D. (34) uit Rotterdam en pakketbezorger Sherwin W. (31) uit Eindhoven. Mohammed A. (26) uit Eindhoven was tot ergernis van justitie niet gekomen. Inmiddels is de recherche naar hem op zoek en wordt hij meteen vastgezet als hij wordt gevonden. Grote agressor

Veel vingers wezen naar deze afwezige Mohammed A. als de leider en de grote agressor. Hij heeft flink geslagen en gestompt en hij gaf eerder al toe dat hij de man was met de honkbalknuppel. De andere mannen verklaarden alle drie dat zij naar hem luisterden.

Pedro werd op de late avond van 28 september 2022 bont en blauw gevonden in een flat aan de Vuurvlinderstraat in Eindhoven. De ontvoerders waren er toen net vandoor. Ali E. had daar, op het zoveelste adres waar hij met Pedro was om geld te regelen, wel ingezien dat het allemaal niet ging lukken om de schade van zo’n 50.000 euro vergoed te krijgen. Er was namelijk nog ‘maar’ een paar duizend euro opgehaald. De bus was ingericht om mensen mee te ontvoeren, is te zien op deze beelden:

Ali E. en helper Volkan gingen ervandoor en lieten Pedro zwaargewond achter in het flatgebouw. Buiten stonden Sherwin en Mohammed met de witte koeriersbus. Pedro had nog niet in die bus gezeten, maar justitie vermoedt dat die bus wel indruk zou maken op Pedro. Dankzij een melding van een bewoner van de flat dat er gewapende mannen voor de deur stonden, ging de politie daar snel kijken. Vlak bij de flat werd de witte ‘kidnapbus’ aangehouden met daarin Sherwin W. en Mohammed A. Later werden ook Ali en Volkan opgepakt. Vingers afknippen

De vier mannen ontkenden zoveel mogelijk hun eigen rol. Ali E. zei dat hij wel geslagen had, maar alleen omdat hij nog geld voor een klus als stukadoor van Pedro moest krijgen. Hij had Pedro juist beschermd tegen de anderen. Zonder hem was het slechter met Pedro afgelopen, meende hij.

Foto: SQ Vision.

Mohammed A. gaf eerder bij de politie ook de klappen toe, zoals op de filmpjes te zien was. Maar dreigen om vingers af te knippen of andere zaken ontkent hij. Volkan wilde gewoon naar huis en had nergens mee te maken. En Sherwin kent twee van de medeverdachten niet eens en had alleen aan Mohammed gevraagd hem te helpen om een wietkwekerij op te ruimen. Van een persoon ontvoeren in zijn koeriersbus wist hij niks. Justitie gaat echter uit van een zeer grove ontvoering inclusief zware mishandelingen, waar alle vier de verdachten aan meewerkten. Pedro heeft echt geluk gehad dat hij nog leeft, was de conclusie. Via zijn advocaat liet de Portugees weten dat hij de dood nog nooit van zo dichtbij in de ogen heeft gekeken. Volgens eigen zeggen ging hij zeker twintig keer ‘out’. Bij de beesten af

De officier van justitie kwam woorden tekort voor alle geweld. “Dit is de wereld die schuilgaat achter de drugshandel. Het is bij de beesten af”, zo zei ze. “En alleen omdat Pedro drie mannen introduceerde bij de drugsbende, die er vervolgens met een kilo coke vandoor gingen.” Pedro werd verantwoordelijk gehouden voor het verlies van de waardevolle drugs en hij moest ‘payen’. 33 uur lang kon Pedro niet weg. Hij bedacht wel vluchtplannen, maar kon niet eens meer rennen. Hij was doodsbang. Steeds wezen de mannen hem erop dat zijn laatste dag was aangebroken. Hij mocht zelf kiezen welke vinger eraf moest en in welk been ze moesten snijden met een stanleymes. En bij al dit geweld passen alleen maar lange gevangenisstraffen. De officier eiste zeven jaar cel voor Mohammed A. en Ali E. Volkan D. en Sherwin W. moeten wat haar betreft 4 en 2 jaar celstraf krijgen. De uitspraak in deze zaak is op 2 april.

Foto: SQ Vision.