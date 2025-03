Sjors (3) haalt statiegeld op voor mensen met 'kankerbolletjes'

Sjors Hoogendoorn uit Riel is pas 3,5 jaar oud, maar heel doelgericht. Nadat hij vorig jaar heeft meegewandeld met de Verbeeten Challenge, voor mensen met de kankerbolletjes, zoals hij het zelf zegt, wilde hij dit jaar iets meer doen. Hij rijdt met zijn skelter door het dorp en haalt statiegeld op voor kankeronderzoek.

Statiegeldflessen en bikjes Vorig jaar liep Sjors samen met zijn moeder Katrien mee met de Verbeeten Challenge, een sportief evenement in de strijd tegen kanker. Alle opbrengsten gaan naar onderzoek voor betere zorg voor mensen met kanker en hun naasten. "Sjors gaat sowieso op 6 april weer meedoen aan de Challenge, maar hij bedacht ook een plan om met zijn skelter statiegeldflessen en blikjes op te halen in de buurt", vertelt moeder Katrien Hoogendoorn.

In een hoek van de tuin bij zijn huis aan de Dorpsstraat in Riel staan tientallen zakken gevuld met statiegeldflessen. Het resultaat van verschillende lange rondes op zijn skelter door het dorp. De trotse Sjors telt hardop hoeveel het er zijn. "Mensen met kankerbolletjes zijn zielig", zegt Sjors als hij klaar is met tellen. "Dan moeten ze naar het ziekenhuis...", vervolgt hij. "Tante Leen en opa waren ook in het ziekenhuis."

Sjors is enorm fanatiek met het ophalen van de flessen. Als hij bij buurtbewoners aanbelt, heeft hij zijn praatje al klaar: "Heb je lege flessen voor de mensen met de kankerbolletjes?" Sommige mensen weten dat Sjors langskomt en hebben extra flessen bewaard voor het goede doel. "We vinden het heel stoer, want hij is nog maar zo klein", zeggen twee meisjes die een volle zak flessen in de aanhanger achter Sjors' skelter leggen. "We hadden alle flessen van mijn verjaardagsfeestje nog."

"Omdat mijn tante Marleen borstkanker heeft, vonden we dat we dit jaar iets extra's moesten doen. Mijn vader had darmkanker, maar hij is gelukkig weer beter", aldus Katrien.

Moeder Katrien is verrast door het enthousiasme van iedereen om mee te doen. "Eerst had ik een appje gestuurd naar vrienden en bekenden, maar al snel reageerden ook mensen die we helemaal niet kennen. Ze wilden hun statiegeldflessen doneren aan het goede doel. Het nieuws ging als een lopend vuurtje door het dorp", vertelt Katrien. "Ondertussen vraagt Sjors telkens of we weer flessen gaan ophalen. En dan zeg ik geen nee, want hoe meer hoe beter natuurlijk!"

Op zondag 6 april vindt de tiende editie van de Verbeeten Challenge plaats, dit jaar op het terrein van Atletiek Vereniging Attila in Tilburg. Tot een dag voor de Challenge zijn Katrien en Sjors nog op pad om statiegeldflessen op te halen. "We hebben geen specifiek doelbedrag, maar zoveel flessen als we nu hebben, had ik nooit verwacht!"