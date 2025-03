Fontys wil dat medewerkers WhatsApp inruilen voor Signal

Fontys zou het liefst zien dat medewerkers overstappen van berichtenservice WhatsApp naar Signal. De hogeschool vreest dat WhatsApp niet langer een veilige berichtenservice biedt en uitgroeit tot een platform met 'veel nepnieuws en discriminerende, vrouwonvriendelijke en extreemrechtse uitingen'. Dat meldt woensdag Bron, de nieuwssite van de hogeschool.

Voor de interne communicatie maakt Fontys gebruik van Microsoft Teams. Maar WhatsApp wordt in huis ook veel gebruikt door medewerkers en studenten. Er komt daarom alleen een 'beleidsadvies' om iedereen bij Fontys binnenkort te verzoeken over te stappen naar Signal.

Factcheckers weg

Het opleidingsinstituut maakt de overstap uit onvrede met de koers die moederbedrijf Meta, de Amerikaanse eigenaar van WhatsApp, is ingeslagen. Het gedonder met WhatsApp begon vlak voor de beëdiging van Donald Trump tot de president van de Verenigde Staten.

Meta, met Mark Zuckerberg aan het hoofd, besloot om te stoppen met de zogeheten factcheckers. Dat zijn mensen die op de sociale media van Meta (WhatsApp, Facebook en Instagram) controleren of de feiten kloppen in de berichten die mensen plaatsen. Gingen mensen over de schreef, dan werden die berichten tot voor kort verwijderd. Hetzelfde lot trof opruiende, discriminerende, racistische en vrouwonvriendelijke teksten.

Privacy en gegevensbescherming

Nu leugens en haatdragende berichten vrij spel krijgen van Meta, zijn ze bij Fontys er wel klaar mee. Een andere belangrijke reden om over te schakelen, is het feit dat Signal een non-profitorganisatie is. In tegenstelling tot de eerder genoemde commerciële platforms. "Privacy en gegevensbescherming staan hoog in het vaandel bij Signal", aldus de woordvoerder van Fontys. Bovendien is deze berichtenservice ontwikkeld op basis van open samenwerking en voor iedereen controleerbaar.

Volgens hem staat Fontys niet alleen in haar beleidsadvies. "Ook elders in het hoger onderwijs en daarbuiten maken steeds meer mensen eenzelfde overstap."