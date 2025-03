Advocaat mishandeld door cliënt in PI: 'Hij besprong me als een roofdier'

Het heeft allemaal nog geen minuut geduurd, maar de impact is enorm. Advocaat Fred van Rossem (61) zat 17 februari nietsvermoedend op zijn cliënt te wachten in het Huis van Bewaring in de PI Vught, toen die hem vanuit het niets aanviel. Hij roept de PI nu op om advocaten een draagbare noodknop te geven. "Ik ben aan de dood ontsnapt."

Van Rossem had geen enkele reden om aan te nemen dat het die maandag zo mis zou gaan in de consultatiekamer waar hij zijn cliënt zou spreken. "Ik had de man al een paar keer eerder ontmoet en hij was altijd aardig en beleefd. Echt keurig, niets aan de hand. Ook de misdrijven waarvan hij werd verdacht, gaven geen reden tot zorg", zegt de strafrechtadvocaat uit Oss.

"Toen de deur dicht ging, liep mijn cliënt niet naar een stoel, maar ging hij in een rechte lijn op me af, met overtuigende pas en duidelijke bedoeling. Hij besprong me als een roofdier. Het regende slagen op mijn hoofd, hij probeerde me te wurgen. Ik kon alleen maar aan die noodknop denken. Die was mijn leven. Ik móest bij die knop komen."

De complete razernij van zijn cliënt overviel Van Rossem. "Er was alleen maar agressie", zegt hij beduusd. "Uit het niets. Dit was zo onwaarschijnlijk. Ik wist dat de bewaker een uur lang niet zou terugkomen. Wat als ik bewusteloos zou raken? Hoe zou het dan eindigen?"

Tot twee keer toe mislukte zijn poging om bij de alarmknop te komen. Pas de derde keer was het raak. Van Rossem realiseert zich dat het allemaal heel anders had kunnen aflopen. "Als hij me eerst over de tafel had getrokken, had ik die knop nooit kunnen indrukken."

De advocaat roept de PI dan ook op om advocaten voortaan een mobiele noodknop mee te geven. "Gewoon aan een polsbandje, zodat je er altijd bij kunt. Dat is een investering van niks, maar zo voorkom je wel dat het de volgende keer heel anders afloopt." Hij heeft er ook contact over met de deken van de Orde van Advocaten en doet zijn pleidooi volgende maand in het Advocatenblad.