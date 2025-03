Boa krijgt kaakslag op station: dader gaat maanden de cel in

Een man uit Venlo gaat drie maanden de cel in omdat hij op het station in Eindhoven een beveiligingsbeambte van de NS heeft mishandeld. Voor deze zaak kreeg hij zes weken, maar er hingen nog twee voorwaardelijke straffen boven zijn hoofd die hij door deze veroordeling daadwerkelijk moet uitzitten.

De boa was aan het werk toen hem op 5 maart rond kwart over twaalf ’s nachts een man opviel aan de centrumzijde van het station Eindhoven Centraal. De verdachte liep achter twee andere mensen door de toegangspoortjes zonder een vervoersbewijs te scannen. Hierop gingen de detectiepoortjes af.

Kaakslag

De boa wilde de Venlonaar samen met een collega tot de orde roepen, maar de Limburger liet zich niet tegenhouden. Hij sloeg een van de boa’s hard tegen zijn rechterkaak. Voor deze mishandeling kreeg de man zes weken, waarbij de tijd die hij in voorarrest heeft gezeten in mindering wordt gebracht.

Hiermee was de koek nog niet op, want de Venlonaar zat nog in de proeftijd van twee eerdere veroordelingen, in 2022 en vorig jaar. Zo had hij zijn ex bedreigd, onder meer met de dood. Verder beledigde hij in Oss een agent. De twee voorwaardelijke straffen die hem toen in het vooruitzicht werden gesteld, werden door de politierechter omgezet in onvoorwaardelijke straffen. En dat betekent nog eens zes weken de cel in en een taakstraf van 10 uur.