112-nieuws: problemen met rem militair vliegtuig • tractor ramt spoorboom

13.26 Tractor ramt spoorboom Een tractor heeft zojuist een spoorboom geraakt en uit de grond gereden op de Zevenbergseweg in Berghem. De treinen kunnen nog steeds rijden, maar passeren de spoorwegovergang op lagere snelheid. Het is niet bekend of er bij het incident gewonden zijn gevallen. Monteurs zullen de beschadigde spoorboom herstellen. Het treinverkeer kan hierdoor hinder ondervinden. Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.

13.24 ME-oefening loopt uit de hand Een training van de Mobiele Eenheid (ME) in Ossendrecht is eerder deze week flink uit de hand gelopen. Feyenoord-hooligans hadden zich aangemeld als vrijwilligers voor een oefengevecht, maar stopten niet met vechten toen dit hen gevraagd werd. Lees hier meer.

12.53 Rem van militair vliegtuig te warm Op het vliegveld van Eindhoven zijn hulpdiensten aanwezig na een melding van een 'grondincident' - al is de situatie inmiddels onder controle.. Het ging om een warmgelopen rem van een militair vliegtuig. Update (13.23): de hulpdiensten zijn vertrokken. Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.

10.11 Auto's botsen op de A59 Twee auto's zijn vanochtend op elkaar gebotst op de A59 bij Waspik. Het ongeluk gebeurde richting Hooipolder vanuit Sprang-Capelle. Een van de twee bestuurders is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk hoe ernstig de verwondingen van het de bestuurder zijn. Er vielen geen andere gewonden. Beide voertuigen zijn beschadigd geraakt en moesten worden getakeld. Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.

21.29 Klein brandje met grote gevolgen De brandweer is woensdagavond groots uitgerukt na een melding van een brand in Drunen in de kantine van voetbalclub RKDVC. De brand zelf viel uiteindelijk mee, maar een paar honderd man moest naar huis worden gestuurd. Hier lees je meer. Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.