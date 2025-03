Vrouw (28) verdiende ruim zes ton met cryptotelefoons: eis 4 jaar cel

Een 28-jarige vrouw uit Rosmalen hangt een forse celstraf boven het hoofd voor het verhandelen van EncroChat cryptotelefoons aan criminelen. Gebruikers kunnen daarmee anoniem versleutelde berichten verzenden. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste woensdag in de rechtbank in Den Bosch vier jaar cel tegen de vrouw.

Op 14 september 2021 werd de vrouw aangehouden. In een ander onderzoek kwam ze in beeld als doorverkoper. Later bleek dat de vrouw handelde in de cryptotelefoons tussen 4 april 2019 en 12 juni 2020.

Dat handelen in die telefoons is niet illegaal. Anders is het, als deze alleen maar worden gebruikt voor criminele doeleinden. De officier van justitie vond dat het in deze zaak het geval is. "Op afstand berichten kunnen wissen, garanderen van anonimiteit en contante betalingen duiden erop dat de verdachte doelbewust cryptotelefoons verkocht."