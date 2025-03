PI Vught wijst oproep aangevallen advocaat af: 'Geen mobiele noodknop'

De PI in Vught legt de oproep om advocaten draagbare noodknoppen te geven naast zich neer. De oproep komt van advocaat Fred van Rossem, die er in februari door zijn cliënt werd aangevallen. Maar zo'n aanval komt niet vaak voor en een draagbare noodknop is geen oplossing, stelt een woordvoerder van de PI.

Advocaten moeten een draagbare noodknop meekrijgen, vindt hij daarom. Eigenlijk vindt hij dat er zelfs camera's in de spreekkamers zouden moeten hangen, maar dat ligt door privacy te ingewikkeld. Dus oppert hij een meldknop aan een polsbandje. "Zodat je er altijd bij kunt."

17 Februari werd voor strafrechtadvocaat Van Rossem uit Oss een onuitwisbare dag. Zijn cliënt vloog hem aan en probeerde hem te wurgen in een spreekkamer van Huis van Bewaring in de PI Vught. De vaste noodknop indrukken, lukte hem pas bij de derde poging. Van Rossem keek de dood in de ogen.

Hij wordt gesteund door Jan Frederik Schnitzler, die deken is van de Orde van Advocaten in Oost-Brabant. Na de aanval meldde Van Rossem het incident aan deze toezichthouder. "Zoiets heeft ongelofelijke impact", zegt Schnitzler. "Ik hoorde het aan de manier waarop hij het vertelde."

De deken schrok van wat zijn collega was overkomen en belde erover met de directeur van de PI. Ook de noodknop komt dan ter sprake. "In andere PI's hebben ze al zo'n noodknop." Maar de PI in Vught ziet er geen heil in.

Een woordvoerder wijst erop dat een aanval als deze niet vaak voorkomt en dat een draagbare noodknop makkelijk kan worden afgepakt. "We trainen ons personeel om signalen van gevaar op te pikken, in gedrag en geluid. Eigenlijk zijn we constant bezig met het verbeteren van de veiligheid", vertelt een woordvoerder.

"Toch zit me dat niet lekker", reageert de deken daarop. "Ik vind dat we er serieus naar moeten kijken. Dus het plan ligt nu bij de Dienst Justitiële Inrichtingen in de week."

Advocaat Fred van Rossem legt zich niet neer bij de afwijzing van de PI in Vught. "Ik hoop dat collega's uit het hele land zich melden die ooit te maken hebben gehad met incidenten of bijna-incidenten. Samen staan we sterk."

De verdediging van deze cliënt heeft Van Rossem naast zich neergelegd.