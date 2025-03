Vader misbruikte dochtertje (5) en moet twee jaar de cel in

Theo van den H. (36) uit Valkenswaard is door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk, voor het aanranden van zijn dochtertje. De man heeft het misbruik bekend. Hij was daarna zo in de war dat hij een poging deed zichzelf van het leven te beroven.

Van den H. ging afgelopen augustus met zijn hand in de onderbroek van zijn dochtertje van vijf en betastte haar geslachtsdeel. Daarnaast maakte hij een video van zichzelf terwijl hij seks had met een kinder-sekspop. Ook had hij zo’n 1650 kinderpornovideo's en -afbeeldingen en een verboden vuurwapen en munitie in bezit. De man heeft alles bekend. Volgens zijn advocaat was Theo van den H. door de hele situatie zo diep gezonken dat hij probeerde zichzelf van het leven te beroven met een alarmpistool. Hij is opgelucht dat dit niet is gelukt omdat het pistool niet goed werkte en wil er nu alles aan doen om zijn fouten te herstellen en zijn problemen aan te pakken. Sinds hij vastzit is hij zijn baan en huis kwijt en heeft hij geen contact meer met zijn dochter.

Veilig en vertrouwd

De rechtbank ziet dat dat het slachtoffer pas vijf jaar oud was. Ze had zich thuis bij haar vader veilig en vertrouwd moeten voelen. Maar Van den H. stelde zijn eigen behoefte volledig boven het welzijn van zijn dochter, oordeelt de rechtbank. Daarnaast heeft Van den H. zelf een kinderpornovideo gemaakt en stimuleerde hij de productie van kinderporno door naar video’s en afbeeldingen te zoeken. Al met al vindt de rechtbank een celstraf van drie jaar op zijn plaats. Daarvan is één jaar voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar. Na zijn celstraf krijgt Theo van den H. een aantal bijzondere voorwaarden opgelegd, zoals een ambulante behandeling en een alcohol- en drugsverbod. Volgens de reclassering is er een vermoeden dat Van den H. zich aangetrokken voelt tot kinderen. Zelf ontkent Van den H. dit. Alleen onder invloed van cocaïne zou hij interesse hebben in kinderen. Gelet op wat er met zijn dochtertje is gebeurd en de zorgwekkende zoektermen op de telefoon van de man, vindt de rechtbank het belangrijk dat er een onderzoek komt naar zijn seksuele problemen. Van den H. moet daarna verplicht meewerken aan eventuele behandelingen. Ook krijgt hij hulp bij zijn verslaving.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt. Je kunt 24 uur per dag bellen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0800 0113 of chatten via en 113.nl.