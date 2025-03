Schoonmaakoperatie verandert sprookjestuin van Katie en Ad in zandvlakte

In een aantal achtertuinen in Gerwen is donderdagmiddag het startsein gegeven voor een unieke schoonmaakoperatie. Ad Donkers woont in Gerwen en groef in 2018 in zijn tuin een waterput. Ineens kwam er een enorme stank vrij. Onderzoek wees uit dat het kerosine was, afkomstig van een pijpleiding uit de Tweede Wereldoorlog. Nu moeten acht achtertuinen flink worden afgegraven om het op te ruimen. "Ik heb wel even verdriet gehad," zegt bewoonster Katie Dermout.

De geallieerden bouwden in de Tweede Wereldoorlog pijpleidingen onder zee van Groot-Brittannië naar het Europese vaste land. Dit om de snel oprukkende troepen van brandstof te voorzien. Brabant kent ook een aftakking. Maar Ad kon niet bevroeden dat de pijpleiding ook bij hem door de tuin liep.

"Ineens een enorme walm met de geur van benzine."

"Ik was er net komen wonen. En ik wilde graag een waterput in de tuin," vertelt Ad. "Maar toen ik groef, kwam er ineens een enorme walm met de geur van benzine." Ad schrok naar eigen zeggen niet echt. "Ik was niet onder de indruk," lacht hij. "Ik heb altijd op de boerderij gewerkt." Wel belde hij de gemeente. Die gaf het door aan de provincie, want de verontreiniging door de pijpleiding bleek niet mis. Het onderzoek naar wat er in de grond zat en of er gesaneerd moest worden, nam jaren in beslag.

De pijpleiding in Gemert (Foto: Gemeentearchief Gemert-Bakel)

De pijpleiding, die bovengronds liep en tijdelijk was, kreeg in de oorlog de naam Pluto, dat staat voor Pipeline Under the Ocean. Het is niet duidelijk hoe de verontreiniging in Gerwen is ontstaan. Wellicht was de pijpleiding stuk, maar het kan ook zijn dat in de strenge winter van 1944 de kou lijdende Brabantse bevolking iets probeerde af te tappen. Volgens de provincie is niet duidelijk of er nog op meer plekken verontreiniging is met kerosine. Wel zijn er in Aalst en Waalre ook resten aangetroffen.

"Hele grote walnotenboom verloren."

Maar in Gerwen moeten de tuinen van acht huizen nu worden afgegraven. Het gaat om honderd vrachtwagens aan zand. Dat is voor de mensen die er wonen een ingrijpende operatie. Het gaat tot oktober duren. Vijf bewoners is de mogelijkheid geboden om tijdelijk ergens anders te gaan wonen. Drie gezinnen maken volgens de provincie gebruik van dit aanbod.

In de tuinen worden bodemmonsters genomen (foto: Alice van der Plas).

Katie Dermout zit de komende maanden in een vakantiehuisje. "Ik ben hier in 2021 komen wonen en toen ben ik op de hoogte gesteld van de verontreiniging", vertelt ze. "Maar ik had niet door wat voor gevolgen het zou hebben." Want Katie's prachtige grote achtertuin, een sprookje, is nu veranderd in een zandvlakte. "Daar heb ik wel even verdriet van gehad. We hadden een hele grote walnotenboom. Die zijn we verloren. De boom was te groot om te verhuizen."

"Afspraken worden erg goed nagekomen."