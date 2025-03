Influencer (26) opgepakt na oproep om Syrische minderheid uit te roeien

De vrouw die ervan wordt verdacht via video's op TikTok op te hebben geroepen om Syrische alawieten, een religieuze minderheid in Syrië, uit te roeien, is opgepakt. Het gaat om een 26-jarige vrouw uit Wijk en Aalburg, zo laat de politie donderdag weten.

De vrouw is donderdagmiddag gearresteerd voor opruiing. Ze zit vast voor verhoor en wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Over het onderzoek kan een politiewoordvoerder verder niets kwijt.

Eerder deze week doken op TikTok filmpjes op van de Syrisch-Nederlandse influencer Asil, die 270.000 volgers heeft op het sociaal platform. Zij roept in de video's op om alawieten 'in mootjes te hakken en de stukken in zee te gooien'. Zware gevechten

Na de val van dictator Assad ligt de macht in Syrië bij de soennitische rebellengroep Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Inmiddels zijn er zware gevechten gaande tussen die groep en aanhangers van Assad, die ook tot de alawieten behoort. De strijders van HTS zouden uit zijn op wraak. Ook vanuit Nederland deden mensen oproepen om alawieten uit te roeien, onder wie deze vrouw. De politie stelde een onderzoek in en NSC en het CDA stelden Kamervragen over de berichten.