Urenlang op je stoel zitten mag op deze school niet: 'Bewegen bij inkakken'

Het Stedelijk College in Eindhoven is in de race voor de ‘Beweegrijke School Award’. Het is de enige school in Brabant die genomineerd is. De hele dag stilzitten in de schoolbanken is er bij deze VMBO-school dan ook niet bij. Zodra de klas verslapt, pakt de docent een Move Breaker: een oefening waarbij iedereen gaat bewegen.

“Goodmorning all, welkom vandaag”, zegt juf Marieke Verweij tegen de klas vol met pubers. Ze is docent Engels en merkt dat de aandacht soms wat wegebt. Ze pakt een waaier met kaartjes en daar haalt ze een opdracht uit. “Dit zijn de Move Breakers”, zegt ze enthousiast. “Het zijn korte oefeningen die we inzetten als leerlingen heel druk zijn of juist een beetje inkakken.” Juf Marieke kiest een oefening. Dit keer is het hoofd, schouders, knie en teen met een extraatje. De leerlingen staan tegenover elkaar met een tafel ertussen. Juf Marieke zegt wat ze moeten aantikken. “Knie, teen, hoofd, schouder”, klinkt het. Zodra ze ‘ja’ zegt, moeten de kinderen zo snel mogelijk een voorwerp pakken dat tussen twee leerlingen in ligt. “Het is ideaal. Ik vind het zelf ook heel leuk. Voor mij is het ook even een break. Ik zie dat ze daarna weer super enthousiast aan het werk gaan.”

De oefening hoofd, schouders, knie en teen (foto: Rogier van Son).

Verslapping is helemaal niet zo raar vindt ze, hoezeer ze ook haar best doet om de les aantrekkelijk te maken. “Ik snap ook als je de hele dag in een lokaal zit, dat je af en toe lekker wilt bewegen.”

Het lukt leerling Luuk Nooijen ook niet altijd om goed op te letten. “Een beetje klooien moet kunnen”, zegt hij lachend. De oefeningen vindt hij wel leuk. ”Je krijgt er extra energie van. Het is anders minder makkelijk om te focussen op de lessen.”

De waaier met alle oefeningen (foto: Rogier van Son).

Het idee van de Move Breaker komt van docent bewegen en sport Mathijs Rosielle. “Kinderen zitten vaak van half negen tot half vier helemaal stil, met af en toe een pauze. Dit geeft de mogelijkheid om tijdens de les even iets anders te doen. Er komt zo meer beweging tijdens de lesdag van kinderen.” De oefeningen zijn onder meer door de sportcollega’s van de school bedacht. De kaartjes maken hun lessen niet overbodig. “Een paar minuutjes bewegen tijdens een les Engels of Nederlands is leuk, maar sporten is nog wel iets anders. De gymlessen zijn belangrijk.” De school telt rond de 1050 leerlingen en tweehonderd medewerkers. De eerste twee leerjaren krijgen alle kinderen hier vier uur gymles per week. Daar kunnen ze wekelijks nog eens drie uur extra sporten bij doen. "Dan gaan we mountainbiken, skiën of handboogschieten. Ze krijgen een heel mooi sportpakket aangeboden, zo kunnen ze de sport kiezen die bij ze past. Hopelijk gaan ze daardoor hun verdere leven bewegen."

Het idee van de Move Breaker komt van docent bewegen en sport Mathijs Rosielle (foto: Rogier van Son).

Na twee oefeningen is het voor juf Marieke weer tijd voor de les. “Ik zie dat jullie super enthousiast mee hebben gedaan. We gaan weer verder aan de slag”, zegt ze vol energie. De wedstrijd komt van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO), dé vakvereniging voor duizenden sportleraren. In februari is een jury naar de school in Eindhoven gekomen om het bewegingsonderwijs te beoordelen. Op 19 maart wordt de award in Zwolle uitgereikt, tijdens een inspiratiedag over bewegen voor scholen in het voortgezet onderwijs.