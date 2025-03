Het beste ijsje van het land komt uit Brabant: 'Een beetje sprakeloos'

Het beste en mooiste ijsje van Nederland is de 'Caramello Doratoen' van de Eindhovense ijssalon Bastani. Tijdens de IJsVak-Wedstrijd wist Tim Palm de eerste prijs in de wacht te slepen met deze bijzondere ijscreatie van caramel en koffiesmaak. Het was de eerste keer dat hij meedeed en dus is Tim extra trots op de winst. "Op het moment zelf waren mijn handen zo erg aan het trillen. Er staan ook zoveel mensen op mijn vingers te kijken."

Tijdens de IJsVak-Wedstrijd in Gorinchem strijden ijsbereiders deze week tegen elkaar. Er waren twee prijzen te winnen. De Gouden IJscreatie voor de beste samenstelling van ijs en De Gouden IJsspatel voor het lekkerste ijsje. Deze week wist Tim De Gouden IJscreatie te winnen. "De eerste keer dat je meedoet, verwacht je niet dat je eerste wordt. We waren een beetje sprakeloos", vertelt Tim tijdens het radioprogramma Afslag Zuid. IJssalon Bastani is al jaren een begrip in Eindhoven en dat doet Tim niet allemaal in zijn eentje. Hij werkt samen met zijn vader Wilbert in de ijssalon. "Mijn vader heeft een tijdje in de jury gezeten, maar hij wilde zelf nooit meedoen aan de wedstrijd", vertelt Tim.

"De eerste plaats, die kans is klein."

Tim besloot in tegenstelling tot zijn vader wel mee te doen. Zijn vader vond dat geen gek idee en besloot hem volop te steunen. "Hij ging er voor de volle honderd procent voor. De eerste plaats, die kans is klein. Toch flikt 'ie het", zegt vader Wilbert vol trots. Aan de ijswedstrijd kan elke ijsbereider meedoen. Tijdens de finale wordt er gestreden om de eerste, tweede en derde plek. De smaak van het ijs wordt al van tevoren bekend gemaakt. "Deze ijssmaak moet je inleveren bij de voorrondes. Daar worden de beste twintig uitgekozen en die moeten tijdens de wedstrijd opnieuw ijs draaien", legt Wilbert uit.

Het winnende ijsje van Tim.