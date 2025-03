Jongen (17) scheurt over 50 kilometerweg en krijgt drie boetes

Een 17-jarige jongen heeft het in Etten-Leur erg bont gemaakt. Hij werd door de politie staande gehouden omdat hij veel te hard door de bebouwde kom reed. Vervolgens bleek hij ook nog eens zonder begeleider in de auto te zitten.

De politie zag de jongeman donderdagmiddag rijden op de Bredaseweg. De jongen reed 82 kilometer per uur, waar maximaal 50 is toegestaan.

Toen de politie de jongen controleerde, bleek hij zonder begeleider in de auto te zitten. Dat is verplicht voor bestuurders onder de 18 jaar. Ook had hij geen rijbewijs bij zich en kon hij zich dus niet legitimeren.

De jongen is met drie boetes naar huis gestuurd.