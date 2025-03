Twee gewonden bij botsing tegen boom waar eerder fatale zwerfkei lag

Twee mensen zijn in de nacht van donderdag op vrijdag gewond geraakt nadat ze met een auto tegen een boom botsten in Riel. Het ongeluk gebeurde aan de Tilburgseweg, op de plek waar eerder een Tilburger om het leven kwam nadat hij op een zwerfkei botste.

De automobilist verloor rond kwart voor vier de macht over het stuur in een flauwe bocht en botste tegen een boom. De twee inzittenden zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, het is niet bekend hoe ernstig hun verwondingen zijn. Ook de brandweer kwam naar het ongeluk omdat de auto begon te roken. De politie doet onderzoek naar het ongeval, de weg is langere tijd afgesloten.

Op de plek waar de auto tegen de boom reed, kwam eind januari een 23-jarige Tilburger om het leven nadat hij met z'n auto tegen een zwerfkei was gereden die aan de overkant langs de weg lag. De zwerfkei is daarna door de gemeente tijdelijk weggehaald. Op 16 december gebeurde ook een ongeluk op dezelfde plek, toen raakte een automobilist ernstig gewond na een botsing tegen de zwerfkei. Telkens belandden automobilisten bij dezelfde boom.

Buurtbewoners vertelden in december dat het vaker misgaat in de bocht die juist is bedoeld om het verkeer te vertragen. Burgemeester Mark van Stappershoef liet toen weten dat de gemeente de verkeerssituatie goed ging bekijken: "Afhankelijk daarvan besluiten we of de kei definitief wegblijft en of er andere maatregelen nodig zijn.”

De kei heeft een symbolische betekenis voor het dorp; Riel staat namelijk bekend als 'kaaiengat' tijdens carnaval.