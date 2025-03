Gezin vlucht voor stalkende ex en durft niet meer terug naar Brabant

Een moeder uit Dinteloord en haar twee kinderen zijn in het najaar van 2023 op de vlucht geslagen voor haar boze ex. Deze stiefvader Rick H. (nu 30) maakte haar het leven zuur nadat ze de relatie had verbroken. Hij wachtte haar op bij haar huis, achtervolgde haar en stuurde talloze berichten en belde honderden keren op. Tijdens de relatie had hij ook de toen 17-jarige dochter betast.

In de rechtbank in Breda bleek maandag dat de vrouw en haar kinderen sinds hun vlucht anderhalf jaar geleden niet meer thuis zijn geweest, zo bang zijn ze voor stiefvader Rick. Volgens hun advocaat wonen ze nu elders in het land en zaten ze eerder in verschillende opvanghuizen. Het huis in Dinteloord zijn ze kwijt en is inmiddels leeggehaald door familie.

De relatie van de vrouw en Rick werd in de rechtbank omschreven als ‘giftig’, met veel aantrekken en afstoten. Veilig Thuis hield het gezin al langer in de gaten. Rick en de vrouw maakten in augustus 2023 nog een reis naar Egypte, maar daarna zag de vrouw eindelijk in dat de relatie niet goed was voor haar en de kinderen. En toen begon het stalken.

'Safe house'

Rick hing rond het huis, achtervolgde de vrouw en ze moest leven met de gordijnen dicht omdat Rick anders via een drone naar binnen zou kijken. Ondertussen dreigde Rick ook zichzelf iets aan te doen als zijn ex niet op zijn eisen in zou gaan. Hij zou ook niet stoppen als de dochter zou oversteken, zei hij. En hij wilde de zoon meenemen.