Duizenden kinderen gaan op afvaljacht en vinden de vreemdste dingen

Stichting Go Clean Veldhoven heeft vrijdag met zo’n 2200 vrijwilligers het hele dorp schoongeveegd. Het doel: elke straat, steeg, plein en grasveld moet vrij zijn van zwerfafval aan het einde van de dag. Veldhoven hoopt daarmee de eerste gemeente te worden die écht binnen één dag schoon is.

Gehuld in fluorescerende hesjes, compleet met handschoenen, afvalzakken en grijpers, gingen de kinderen van de leerlingenraad van basisschool De Brembocht vrijdag op afvaljacht. Ze begonnen in de buurt van de supermarkt dicht bij hun school. "Er ligt echt van alles!", roept Gece. "Plastic, bonnetjes, papiertjes en heel veel sigaretten. Hier ligt zelfs een sok!" Even verderop klinkt een verbaasde stem. De gezichten van de kinderen vertrekken. "Dat is echt heel raar. Ik zie nooit zomaar een sok op straat liggen of in de struiken," reageert Leila.

"Je moet een keer met duizend man Veldhoven schoonmaken."

De kinderen doen mee aan de actie van Go Clean Veldhoven. "Er zijn vaker opruimacties in Veldhoven, maar nog nooit zo’n grote als deze, waarbij de hele gemeente wordt aangepakt," vertelt voorzitter Harry Welp. "Het idee ontstond toen Go Clean op bezoek was bij ASML en een medewerker daar zei: Je moet een keer met duizend man Veldhoven schoonmaken. Dat aantal is inmiddels ruim overschreden."

Geschat wordt dat er in Nederland circa vijftig miljoen kilo zwerfafval per jaar op straat of in het groen belandt. Met de actie loopt Veldhoven vooruit op de Landelijke Opschoondag, die dit jaar plaatsvindt op zaterdag 22 maart.

Harry Welp met de afvalopruimers (foto: Jan Peels)

"Hier ligt ook drugs!"

"Er ligt echt enorm veel afval, zoveel heb ik nog nooit bij elkaar gezien," zegt Leila, terwijl ze met haar vuilniszak uit de struiken komt. Diep in dezelfde struiken is Jesse samen met zijn vriend nog aan het zoeken. "Hier heeft iemand gegeten of zo," concludeert hij, terwijl hij een saladebakje en een broodverpakking in zijn handen houdt. "Hier ligt ook drugs!" roept zijn vriend. Hij stopt een wietzakje in de vuilniszak. "Ik snap niet waarom mensen zo'n troep maken. We moeten hier allemaal leven en toch maken ze het vies," zegt Stevie hoofdschuddend. In totaal doen 92 groepen van basisscholen mee, goed voor ruim 2100 kinderen. In de middag helpen ook de burgemeester en wethouders van Veldhoven mee. Na afloop wordt al het opgehaalde afval gewogen om een beeld te krijgen van de totale hoeveelheid. Om Veldhoven ook na de actie schoon te houden, heeft Go Clean Veldhoven de actie 'Adopteer een Straat' bedacht. Mensen die aan de actie meedoen, wordt gevraagd de straat eens per week schoon te maken.