Verdachte (31) probeert met meerdere messen zijn rechtszaak bij te wonen

Een 31-jarige man uit Roosendaal heeft vrijdag geprobeerd met meerdere messen de rechtbank in Breda binnen te lopen. De man zou als verdachte een zitting bijwonen, maar had een aantal verboden messen bij zich.

De man heeft die bij de beveiliging achter moeten laten en mocht vervolgens naar zijn rechtszaak. Ondertussen werd de politie gebeld.

Agenten ontdekten dat er een aantal verboden messen in zijn collectie zaten, zoals een vlindermes. De man is aangehouden voor wapenbezit en zit vast. Het is niet duidelijk waarom hij de messen bij zich had en waarvoor hij bij een rechtszaak moest zijn.