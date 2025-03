'Bolle Jos wordt vader, kans op uitlevering wordt kleiner'

Het lijkt erop dat Jos Leijdekkers, ook wel bekend als Bolle Jos, vader wordt. Bronnen melden aan De Telegraaf dat zijn vriendin, de dochter van de Sierra Leoonse president, zwanger is. De kans op uitlevering zou daarmee steeds kleiner worden.

De Bredase drugscrimineel houdt zich al enige tijd schuil in Sierra Leone. Hij lijkt daar een goede positie te hebben opgebouwd. Zo dook vorige week een video op waarin Bolle Jos feestviert met het hoofd van de Sierra Leoonse immigratiedienst en het hoofd van de drugspolitie.

De presidentsdochter verwacht nu een kindje. Dat melden meerdere bronnen aan de Telegraaf. Dit nieuws werd aan de krant ook bevestigd door oppositieleider Mohamed Kamarainba Mansaray. De politicus houdt zich schuil in de Verenigde Staten, maar wordt naar eigen zeggen via undercoverbronnen op de hoogte gehouden van de situatie in Sierra Leone.

De oppositieleider zegt ook tegen de krant dat Leijdekkers nog altijd in Sierra Leone verblijft, maar dat hij omringd wordt door een leger aan zwaarbewapende beveiligers.