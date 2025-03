Vervuilende busjes en vrachtwagens: half jaar geen boete

Een langere periode waarin geen boete wordt uitgedeeld, uitstel voor bepaalde dieselwagens en geen landelijke afspraken voor marktkooplieden. Gemeenten, brancheorganisaties en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben hierover afspraken gemaakt. Ze hopen zo op een soepeler invoering van de zero-emissiezones in onder meer Eindhoven en Tilburg.

Vorig jaar was er gedoe over de datum waarop de zones van kracht zouden worden. In een gezamenlijke verklaring lieten de deelnemende gemeenten toen weten dat ze vasthouden aan hun plannen om er 1 januari mee te beginnen.

Vanaf 1 maart werkt ook de gemeente Den Bosch met deze zero-emissiezones. In zulke gebieden mogen alleen bedrijfswagens en vrachtauto’s komen die uitstootvrij zijn. Met deze maatregelen wordt beoogd de luchtkwaliteit en leefbaarheid in die gebieden te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen.

Vanaf 1 januari gelden in veertien gemeenten in ons land regels om voertuigen die schadelijke stoffen uitstoten te weren uit binnensteden. Het gaat in Brabant om Eindhoven en Tilburg.

Staatssecretaris Chris Jansen (Milieu) meldde hierop dat relatief schone dieselwagens pas vier jaar later verboden zouden moeten worden. Dat zou betekenen dat ze tot 2029 in emissievrije zones mogen blijven rijden. Het gaat om bijna de helft van de bedrijfsbussen die in ons land rijden.

Volgens de gemeenten is dit niet eerlijk tegenover ondernemers die nieuwe voertuigen hebben gekocht of die een ontheffing hebben aangevraagd. Het zou volgens de gemeenten neerkomen op uitstel van de zero-emissiezones. Ze zeggen dat ze 'overrompeld' waren door de staatssecretaris en niet akkoord zullen gaan met zijn voorstel. Uit een nieuwe, gezamenlijke verklaring die deze vrijdag door Infrastructuur en Waterstaat werd verspreid, blijkt dat alle partijen op één lijn zitten.

Dit geldt ook voor de boetevrije periode. Er is afgesproken dat er in de eerste zes maanden na de invoering geen boetes zullen worden uitgedeeld. Gemeenten zijn vrij om die periode te verlengen. In een aantal gemeenten gold al een boetevrije periode van vier maanden.

Veel waarschuwingen in Den Bosch

In de tijd dat overtreders nog niet hoeven te betalen, krijgen ze wel een waarschuwing. In Den Bosch zijn tot en met afgelopen dinsdag al ongeveer negenhonderd waarschuwingsbrieven verstuurd. Ondernemers die in de fout gaan, krijgen maximaal één waarschuwing per maand.

Over ondernemers gesproken: voor marktkooplieden worden geen landelijke afspraken gemaakt. De partijen zijn overeengekomen dat elke gemeente daar zelf voor gaat zorgen. “Mocht er onverhoopt een ondernemer tussen wal en schip vallen, dan kunnen gemeenten maatwerk bieden”, meldt staatssecretaris Jansen.

Hij laat verder weten dat het subsidiepotje voor de invoering van de zero-emissievrije zones helemaal leeg is. Hierin zat 60 miljoen euro.