Rellen na RKC Waalwijk - Ajax: werkstraffen tot 240 uur voor raddraaiers

Acht fans van RKC Waalwijk hebben vrijdag bij de politierechter in Breda taakstraffen van 150 tot 240 uur gekregen. Wie in de komende drie jaar toch de fout in gaat, moet twee maanden de cel in. Daarnaast hebben ze een toegangsverbod voor het stadion van de Waalwijkse voetbalclub gekregen.

De supporters stonden voor de politierechter, omdat ze betrokken waren bij de ongeregeldheden na de thuiswedstrijd van RKC, vorig jaar september tegen Ajax. Een deel van de aanhang van de thuisclub zocht toen de confrontatie met de politie. Een klein deel van die groep ging volledig door het lint. Ze gooiden stenen, kratten, palen, stokken en fietsen naar agenten te paard en te voet en leden van de Mobiele Eenheid. Ook belaagden ze hen in woord en gebaar. Er werd onder meer met stenen en fietsen gegooid bij de chaotische taferelen in de buurt van het Mandemakers Stadion. Twee agenten en een politiepaard raakten gewond. Het werd pas rustig na enkele pittige charges van de Mobiele Eenheid (ME).

Uiteindelijk zijn negen fans van de thuisclub opgepakt. Ze kwamen in beeld nadat camera-opnames waren bekeken. Het gaat om mannen van 17 tot 37 jaar die uit de gemeenten Altena, Heusden en Waalwijk komen. In februari werd een eerste raddraaier veroordeeld. Deze Waalwijker van 18 had onder meer met fietsen gegooid. Hij kreeg een werkstraf van 70 uur. Als hij de straf niet goed uitvoert, dan gaat hij 35 dagen de jeugdgevangenis in.