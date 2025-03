Maihemuti (23) werd doodgeschoten in een kelderbox, politie deelt zijn foto

Waarom werd een 23-jarige man in februari doodgeschoten aan de Professor Regoutstraat in Oss? En door wie? In een poging om deze vragen te kunnen beantwoorden, heeft de politie de identiteit van het slachtoffer gedeeld. Het gaat om de Chinese man Maihemuti Yisikandaier.

De hulpdiensten kregen die avond rond half elf een melding van een bewoonster die knallen had gehoord. In een raam bij de kelderboxen zaten kogelgaten. De dag na de schietpartij deed de politie invallen in de buurt.

Op maandagavond 10 februari werd Maihemuti doodgeschoten bij de kelderboxen onder een appartementencomplex. Maar wat daar precies is gebeurd, is nog altijd onduidelijk.

De politie wil graag meer antwoorden krijgen op vragen rondom de dood van de man. Daarom is er nu meer informatie over zijn identiteit gedeeld. De politie hoopt meer duidelijkheid te krijgen over waar de man in januari en februari is geweest.

'Alle puzzelstukjes zijn belangrijk'

De 23-jarige Maihemuti is van Oeigoerse afkomst. Hij is geboren in China en emigreerde later naar Turkije. Hoe hij in Nederland terecht is gekomen, is niet duidelijk. De politie weet wel dat hij al eerder verbleef in de omgeving van Biddinghuizen, Ter Apel, Enschede, Oss en Oosterhout. Hij had geen vaste woon- of verblijfplaats.

De politie hoopt dat mensen die hem kenden of onderdak hebben gegeven, meer informatie hebben. "We verzamelen en analyseren op allerlei mogelijke manieren informatie. Alle puzzelstukjes zijn in dit onderzoek belangrijk voor het onderzoeksteam om een compleet beeld te krijgen wat zich nu heeft afgespeeld", zo meldt de politie.

Beelden van het onderzoek na de schietpartij: