Begeleider ronselt jonge slachtoffers voor seksuele uitbuiting: werkstraf

Drie jonge bewoonsters van Sterk Huis in Goirle zijn in 2022 geronseld voor mensenhandel door een 38-jarige man die er als inval-jeugdhulpverlener werkte. Op de opvang in Goirle verblijven tienermoeders en meisjes die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel of jeugdprostitutie. De man die drie van hen slinks benaderde, Dwayne W. uit Eindhoven, kreeg vrijdag van de rechtbank in Breda de maximale werkstraf van 240 uur.

Verder bepaalde de rechter dat hij vijf jaar lang niet in de een of andere functie mag werken in de jeugd- of gezondheidszorg. Dwayne W. benaderde de twee jongste slachtoffers, van vijftien en zestien, in mei 2022. Hij wist dat ze weinig geld hadden en hield hen voor dat ze honderden euro’s konden verdienen. Zijn plan was om zich voor te doen als vrouw en zo met oude mannen in contact zou komen. De meisjes zouden foto’s moeten sturen die hij voor chatgesprekken kon gebruiken. Beiden hebben wat geld gekregen voor hun medewerking.

Goede bedoelingen?

De Eindhovenaar probeerde ook een 19-jarige bewoonster van Sterk Huis in te palmen, maar die twijfelde aan zijn goede bedoelingen en vertelde het aan een begeleidster. In juni 2022 werd bij de politie gemeld dat volgens een bewoonster van Sterk Huis een medewerker van deze opvang jonge vrouwen zou ronselen om dingen te gaan doen voor geld. Dwayne W. verklaarde later dat hij was geïnspireerd door een podcast, waarin werd verteld hoe je relatief makkelijk geld kunt verdienen. En wel met de zogeheten catfishmethode. De Eindhovenaar zou zich online voordoen als een van zijn drie slachtoffers en zo contact zoeken met oude, alleenstaande mannen in de hoop dat zij geld zouden overmaken. D. W. zei dat hij het idee alleen heeft gedeeld en heeft verteld zonder er concreet over te worden, ook over zijn eigen rol. De rechtbank zag echter geen reden om te twijfelen aan de verklaring van de slachtoffers. Volgens de rechter wist de Eindhovenaar gezien zijn functie als begeleider dat hij met kwetsbare meisjes te maken had. Hij wilde hen gewoon seksueel uitbuiten en heeft het in hem gestelde vertrouwen op grove wijze beschaamd. 'Eenmalige misstap'

Dwayne W. had een onvoorwaardelijke gevangenisstraf verdiend, maar de mensenhandel werd bijna drie jaar geleden gepleegd. Ook wordt in de uitspraak rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de Eindhoven. Verder heeft de rechtbank de indruk dat er sprake was van een eenmalige misstap.