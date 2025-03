Eerste treffer van Sydney van Hooijdonk levert NAC slechts punt op

Eindelijk heeft Sydney van Hooijdonk gescoord voor NAC. Dat was de spits sinds zijn terugkeer naar Breda, in januari dit jaar, nog niet gelukt. Uitspelend tegen Almere City FC was het vrijdagavond eindelijk zover. Maar binnen de minuut maakte Charles-Andreas Brym gelijk en hierbij bleef het: 1-1 dus, na een matige wedstrijd.

Van Hooijdonk scoorde op aangeven van Boyd Lucassen. NAC was blijkbaar zo blij met dit doelpunt dat de concentratie even weg was. Vanaf de aftrap bouwde de thuisclub aan een aanval, die door Brym knap werd afgerond. Diezelfde Almere-aanvaller kreeg in het restant van de eerste helft nog een enorme kans, maar zijn kopbal ging net over het Bredase doel.