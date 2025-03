Thijs (16) krijgt laatste eer met carnavalswagen na tragisch ongeval

Raamsdonk staat zaterdag in het teken van de uitvaart van Thijs (16). Tijdens het afbreken van een carnavalswagen in Raamsdonk viel hij eerder deze maand uit een hoogwerker. Ook zijn vriend viel. Thijs overleefde de val niet. Voorafgaand aan de uitvaart werd Thijs geëerd door de carnavalsclubs in de regio met een carnavalswagen die speciaal voor hem gebouwd is.

De carnavalswagen, met daarop de kist van Thijs, werd getrokken door een tractor. Die werd bestuurd door zijn vader en zus en reed voorop in de rouwstoet, die aan het einde van de ochtend vertrok bij de Sint-Bavokerk in Raamsdonk.

Foto: Noël van Hoof.

Vervolgens maakte Thijs zijn laatste tocht door het dorp. Langs de weg stonden mensen met fakkels. De stoet stopte bij de Lambertuskerk in Raamsdonk. Daar vond de uitvaart plaats.

Foto: Noël van Hoof.

Thijs was lid van carnavalsvereniging Goei Geknoei. De vereniging deed tijdens carnaval voor het tweede jaar mee aan de optochten in Raamsdonk en Raamsdonksveer. Tijdens het afbreken van de wagen ging het mis. De speciale wagen voor Thijs is zo’n 4 meter lang. Net als de carnavalswagen is deze gebaseerd op wolken.

"We hebben dit met z'n allen opgepakt", zegt voorzitter Stefan van Strien van Stichting Raamsdonkse Karnaval. "Het idee voor de wagen is razendsnel ontstaan. Binnen een uur waren de groepjes geformeerd om alles te regelen."

"Hij stond altijd voorop en was overal bij."