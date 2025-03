Inbrekers stelen apparatuur uit Time Out, zaak zet beelden online

Inbrekers hebben voor 10.000 euro aan apparatuur gestolen bij Time Out in Gemert. De mannen sloegen vrijdagavond rond 10 uur toe. De eigenaresse van de voormalige disco heeft de beelden van de inbraak online gezet om de inbrekers zo snel mogelijk te pakken.

In anderhalve minuut was de inbraak gebeurd. De inbrekers wisten duidelijk wat ze wilden hebben: cd-spelers en een mengpaneel in de DJ booth midden op de dansvloer. De eigenaresse zette vrijdagavond laat meteen een bericht op Facebook met de oproep aan de inbrekers om zich te melden mét de gestolen spullen.

“Jullie staan volle bak in beeld”, zo is te lezen. De mannen kregen tot zaterdagochtend 9 uur de tijd om zich te melden, maar dat is niet gebeurd. Zaterdag zijn de beelden online gezet.

Op Facebook staat dat de politie dat heeft aangeraden, maar aan de telefoon doet de eigenaresse verder geen mededelingen hierover. Time Out is een evenementenlocatie in Gemert met een capaciteit van 5.000 personen. Time Out was vroeger de grootste discotheek van Nederland.

De discotheek werd twee keer gekozen tot beste discotheek van Nederland, in 2005 en in 2014.