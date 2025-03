Amercentrale geblokkeerd, activisten bijna aangereden: 'Rij ze maar omver'

Zo’n dertig activisten blokkeren zaterdagmiddag de Amercentrale in Geertruidenberg. Extinction Rebellion eist dat de subsidie stopt die de centrale krijgt voor de omschakeling naar biomassa. “Niemand mag erin, medewerkers mogen wel weg”, zegt Tim Smidt namens de actievoerders. Een aantal activisten werd bijna aangereden door medewerkers die er toch doorheen wilden. "Rij maar lekker door, rij ze maar lekker omver", roepen buurtbewoners die zijn komen kijken.

Niet duurzaam De Amercentrale draait op duurzame biomassa sinds dit jaar, hiervoor werden steenkool en gas gebruikt om stroom op te wekken. De centrale voorziet 800.000 mensen van stroom. “De reden dat wij hier zijn is dat RWE 2,5 miljard subsidie ontvangt voor de omschakeling naar biomassa. Biomassa klinkt duurzaam, maar het is minstens zo schadelijk voor milieu, klimaat en gezondheid als kolen”, stelt Smidt.

Rond het middaguur werd de weg richting de energiecentrale in Geertruidenberg geblokkeerd. Met spandoeken, vlaggen en teksten op de weg proberen de klimaatactivisten hun boodschap over te brengen. Het is onderdeel van ‘Operatie Storm’, drie dagen waarin twaalf ‘vervuilers’ geblokkeerd worden.

“Daarnaast verbranden ze hier houtpallets die vanuit Noord-Amerika hierheen komen. Wij willen ook niet dat ze hier vandaag meteen stoppen, maar ze moeten investeren in groene alternatieven.” Daar zouden ze de 2,5 miljard aan subsidie voor moeten gebruiken, zeggen de activisten.

Bijna aanrijdingen

Steun krijgen ze van Rien uit Geertruidenberg. “Ze zijn goed bezig die mensen. Het is allemaal troep en gif wat er uit die centrale komt. Onze auto’s zitten altijd onder de troep, er klopt niks van. Mijn longarts zegt dat ik in de verkeerde gemeente woon.”

Maar Marco, die werkt in de Amercentrale, is minder blij. Hij rijdt met zijn zwarte pick-up bijna drie activisten aan. “Ik reed niemand aan, ze sprongen voor de auto”, zegt hij even later. “Ze mogen daar niet staan, dat is terrein van de Amercentrale. Ze staan daar onrechtmatig.” Hij vindt de hele blokkade ‘flauwekul’. “Ze hebben allemaal een telefoon in hun handen, waar denk je dat die stroom vandaan komt?”

Niet veel later worden de activisten die op de weg staan en zitten tot twee keer toe opnieuw bijna aangereden door anderen die naar de centrale willen. De politie doet, behalve het noteren van kentekens, niks. “Ik denk dat ze het niet snappen”, zegt medewerker Marco. “Gewerkt gaat er nog worden, dat zal wel moeten.”