Auto en scooter in brand gestoken, man (48) aangehouden

Een scooter en een auto die geparkeerd stonden in de Kloosterstraat in Oosterhout zijn vrijdagavond in vlammen opgegaan. De politie denkt dat de brand is aangestoken. Er is een 48-jarige verdachte aangehouden.

De eigenaar van de auto was toen al op de parkeerplaats. De scooter had geen kentekenplaat, maar de eigenaar kon achterhaald worden door het framenummer. Die meldde zich even later ook. De brandweer wist het vuur snel te blussen, maar van de scooter is weinig meer over. Ook de auto is aan de achterkant helemaal uitgebrand.

Een van de agenten had meteen al een vermoeden dat de scooter in brand was gestoken. “Vanwege bepaalde omstandigheden”, zegt hij zelf. Na onderzoek bleek er inderdaad opzet in het spel.

Diezelfde avond heeft de politie een man van 48 jaar uit Oosterhout aangehouden. Hij zal zich op een later moment voor de rechter moeten verantwoorden.