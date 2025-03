Tien meter hoge berg afval in brand, N279 weer open

Bij een schrootbedrijf aan de Helmondsingel in Helmond staat zaterdagmiddag een tien meter hoge berg afval in brand. De N279 is was bij Helmond afgesloten voor verkeer.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Die rook trok precies over de N279 tussen Helmond en Asten. Daarom werd de weg in beide richtingen afgesloten.

De brand brak uit in een berg met metaalschroot en vermoedelijk ontstaan door broei. Het gaat om kleine deeltjes sloopafval van auto's. De brandweer is was een hoogwerker, waterwagen, en meerdere blusvoertuigen ter plekke. In overleg met het bedrijf is afgesproken dat de enorme afvalberg, van zestig meter breed en tien meter hoog, door het bedrijf zelf gekoeld wordt. "De moeilijkheid is om het water in de stapel te krijgen. Er wordt een aantal scenario's bekeken, wat het meest effectief is en wat het minste overlast geeft", gaf de veiligheidsregio aan.

Foto: Persbureau Heitink.

