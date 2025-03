Eerste asperges van het jaar zijn gestoken, Jan en Carmen winnen weer

De eerste asperges van de koude grond zijn dit weekeinde gestoken door de familie Berkers van de Berkershoeve in Liessel. Dat meldt het Brabants Asperge Genootschap. Het is de vijfde keer dat de familie Berkers de wedstrijd wint.

Om in aanmerking te komen voor de prijs, moet er minimaal 10 kilo aan asperges gestoken kunnen worden op een aaneengesloten bed. Verder mogen de asperges niet in een kas geteeld worden en mag er geen kunstmatige verwarming zijn.

"We hebben geluk dat ons veld hoog ligt en vrij open is", zei Carmen Berkers toen ze in 2023 voor de vierde keer eerste was. "De zon staat continu op het veld. Bovendien is mijn man erg fanatiek." Vorig jaar was Maarten van Hoof uit Olland de gelukkige winnaar.

Op zaterdag 22 maart wordt er een officieel momentje van gemaakt. Dan komt chef-kok Soenil Bahadoer langs in Liessel, samen met controleurs van het Asperge Genootschap.