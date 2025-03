‘Agenten hebben ook een gezin’, ophef om taakstraf na geweld tegen agenten

De taakstraffen die zijn opgelegd na rellen na een wedstrijd van RKC Waalwijk, waarbij twee agenten en een politiepaard gewond zijn geraakt, gaan niet ver genoeg. Dat vindt een woordvoerder van de Nederlandse Politiebond. De rellen waren in september vorig jaar tussen fans van de club uit Waalwijk en Ajax.

Toezeggingen gedaan De Nederlandse Politiebond is het niet met de straffen eens. "De minister heeft toezeggingen gedaan voor wat betreft geweld tegen agenten. Er zou snelrecht komen en geen taakstraffen meer. Daar liggen werkafspraken over met het Openbaar Ministerie en met de rechtspraak. We willen dat die afspraken worden nagekomen", zegt een woordvoerder van de bond.

Vorige week werd bekend dat acht fans van RKC Waalwijk taakstraffen van 150 tot 240 uur hebben gekregen. Wie in de komende drie jaar toch weer de fout in gaat, moet twee maanden de cel in. Verder hebben ze een toegangsverbod voor het stadion in Waalwijk gekregen.

“Bij geweld tegen de politie waarbij collega's zelfs gewond raken, zou celstraf de norm moeten zijn. De rechter kiest te vaak voor een andere straf. Het staat de rechtspraak natuurlijk vrij om aan maatwerk te doen. Maar een taakstraf zou niet de standaard moeten zijn”, stelt de woordvoerder.

Werk en gezin

Bij de zitting, afgelopen vrijdag in Breda, gaf de politierechter aan dat hij de raddraaiers ook een onvoorwaardelijke gevangenisstraf had kunnen geven. Dat heeft hij niet gedaan, omdat iedereen spijt had betuigd en omdat het voor de raddraaiers ook belangrijk is om het werk en de gezinnen te onderhouden.

“De agenten hebben ook een gezin”, zegt de woordvoerder van de Nederlandse politiebond hierover. “Verdachten moeten vooraf heel goed nadenken over de consequenties van een actie. Ik vind dat ze hier goed mee wegkomen.”

Norm stellen

Volgens het VVD-raadslid Milos Boksan uit Waalwijk, die tijdens de wedstrijd aanwezig was in het stadion, is het belangrijk dat de samenleving een norm stelt. “De uitspraak van de rechter is een feit, die gaan we niet ter discussie stellen. Ik vind wel dat taakstraffen voor geweld tegen agenten niet uit te leggen zijn. Dan hoor je gewoon onvoorwaardelijk de bak in te gaan. Het is vervolgens de taak van politiek Den Haag om de wet aan te passen”, zegt Boksan.

“We moeten niet alleen nadenken over de gevolgen voor de plegers van het geweld, maar ook de impact op de slachtoffers meewegen. Ik vind dat het de taak en plicht is van de wetgever om de norm te stellen dat je als relschopper niet wegkomt met een taakstraf”, zegt Boksan.